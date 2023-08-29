Nintendo Switch için aksesuarlar üreten NYXI karşımıza bu sefer NYXI Wizard ile çıktı. GameCube tasarımına sahip bu kol sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ergonomisinin yanı sıra programlanabilir tuşları ile de öne çıkan kontrolcüye gelin yakından bakalım.

NYXI Wizard oldukça basit bir yapıya sahip. İçeriğinde denetleyiciler, bir USB-C şarj kablosu ve iki değiştirilebilir joystick halkası bulunuyor. Bu halkalar, analog çubuğun etrafındaki halkaların yerine geçerek klasik pürüzsüz daire veya nostaljik Gamecube sekizgen etkisi arasında seçim yapmanıza olanak tanıyor.

Tasarım açısından NYXI Wizard, Gamecube kumandasını anımsatan bir tasarıma sahip ve tutamakları, düğme düzeni ve konumları ile nostaljik bir hava yaratıyor. Kontrolcünün hafifliği dikkat çekici bir özellik. Özellikle iki denetleyici de elinizde olduğunda. Ancak bu hafiflik bilinçli bir tercih gibi görünüyor ve bir duvara çarpma gibi kazalarda kırılma riski taşıyabilir.

Nintendo Switch’e takıldığında daha iyi bir his verdiğini söylemek mümkün, ancak kullanılan malzemenin düşük kalitesi zaman zaman kırılganlık hissi uyandırabilir. NYXI Wizard kontrolcüsünün boyutları, taşınabilirlik açısından bazı zorluklar yaratabiliyor. Bu denetleyiciler, konsolu oldukça geniş bir yapıya dönüştürerek taşınabilirlik konusunda sınırlamalar getirebilir.

Denetleyicinin yüzeyinde, renkli düğmeler ve Gamecube denetleyicisini andıran bir düğme düzeni bulunmaktadır. Değiştirilebilen joystick’ler, joy-con sürüklenme problemini ortadan kaldırmak ve yıpranmış tutuşları onarmak için oldukça kullanışlı.

Sağ taraftaki aksiyon düğmelerinin hissiyatı olumlu bir etki yaratırken, diğer düğmelerin hızlı ve yakın konumları hızlı tepki sağlar. Buna karşılık, D-PAD’in hassasiyeti problemli bir durumdur. Aynı anda sol ve sağ tuşları basmak zor olabilir, bu da hassaslık sorununun bir yansımasıdır.

Kontrolcünün çeşitli özellikleri ve kullanım detayları, kullanım kolaylığı sağlıyor. Ancak ekran açısının garip olması ve kumandanın boyutu nedeniyle bazı esneklik sorunları yaşanabilir.

İlginizi Çekebilir: Nintendo Switch 2 için Tarih Belli Olmaya Başladı

Wizard, Nintendo Switch’e takıldığında oyun deneyimini canlandırır ve Gamecube tasarımı sayesinde rahatlık sunar. Pil ömrü iyi bir performans sergilerken, hareket kontrolleri bazı oyunlarda işe yarar. Bununla birlikte, tek elle kullanım için pek ergonomik değil.

Sonuç olarak, NYXI Wizard denetleyici, taşınabilir modda nostaljik bir deneyim yaşamak isteyenler için tasarlanmış. En iyi denetleyici olmasa da ilgi çekici özellikleri ve tasarımı ile dikkat çekiyor.