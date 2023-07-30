Nintendo’nun yeni Switch modeli üzerine resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, son bulgular 2024’ün ilk aylarında yeni bir modelin piyasaya sürülmesini oldukça muhtemel kılıyor.

Çinli üretici PixArt, JoyCon sensörlerine güç sağlayan SoC’nin yanı sıra önceki Nintendo ev konsolları için diğer parçaları da sağlıyor. Şirketin en son mali raporunda, 2024’ün başlarında piyasaya sürülecek yeni bir sisteme parça tedarik edecekleri belirtiliyor. Rapor, Nintendo’nun adını doğrudan anmamasına rağmen, yeni bir sistem yayınlamayan tek Japon şirketi olduğu düşünüldüğünde, bu durum, henüz duyurulmamış olan yeni Nintendo Switch hakkında olabilir.

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Ayrıca, bu ayın başlarında bir metal kasa üreticisi olan Hongzhun, Nintendo’nun 2024’ün ilk çeyreğinde yeni bir konsol piyasaya sürmeyi planlaması nedeniyle yılın ikinci yarısında satışlarda artış beklediklerini açıkladı.

Nintendo, gelecek konsol hakkında çok az şey konuştu. Şirketin başkanı Shuntaro Furukawa, Mayıs ayında, 31 Mart 2024’te sona eren mevcut mali yılın bitiminden önce hiçbir yeni donanımın piyasaya sürülmeyeceğini belirtti.

Bulunan bu bilgiler, Nintendo’nun yeni konsol modeli üzerinde çalıştığının kesin bir kanıtı olmasa da, sektördeki birçok kişi ve şirket, yeni bir Switch modelinin 2024’ün ilk aylarında piyasaya sürülmesini bekliyor. Oyuncular ve Nintendo hayranları, resmi bir duyuru yapılmadan önce, bu bilgilerle tatmin olmak zorunda olabilirler. Resmi bilgi gelir gelmez, sizi en güncel haberlerle haberdar edeceğiz.