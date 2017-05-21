NVIDIA, giriş seviyesine hitap eden ve bütçe dostu ekran kartı mimarisi GeForce GT 1030’u tanıttı.

Pascal mimarisi ile donatılmış ekran kartı League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive gibi oyunları oynamak için ideal bir çözüm olarak kabul edilebilir. Lakin, günümüzün grafik canavarı oyunlarına yetmeyeceğinden eminiz. Söz konusu yonga, 4K HD’ye destek verdiği için pek çok ev-sinema sistemine uygun. Yani PC’nizi televizyona veya monitöre bağlayarak keyifli bir 4K film deneyimi yaşayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

NVIDIA GT 1030, 2GB VRAM ile donatılmış. 64 bitlik bellek arayüzü, GDDR5 mimarisi, 384 CUDA çekirdeği ve HDMI, DVI ile DisplayPort desteği diğer önemli kalemler. Yonga son derece kompakt bir yapıya sahip. Bir örnek vermemiz gerekirse EVGA’nın GT 1030 modelinin boyutları 4.7 x 6.7 inç düzeyinde. Çekirdek hızı 1468MHz olarak belirlenmiş. Grafik yongasında 3 SM, 24 TMU ve 16 ROP birimi bulunuyor. Tek bir aktif fanı bulunan kart, sadece 30 watt enerji talep ediyor. Bazı üreticilerin pasif soğutma sistemlerini tercih edeceklerini tahmin ediyoruz.

Fiyatlandırma

EVGA GT 1030’nun Amerika Birleşik Devletleri fiyatı 75 dolar. Elbette üreticiye göre ufak tefek fiyat farklılıkları olacaktır. NVIDA, cep dostu modeli Radeon RX 550’nin karşısına sunmayı planlıyor. Zira AMD Radeon RX 550 yongası ile donatılmış ekran kartları da 60 ile 80 dolar arasında değişen fiyatlara sahip.