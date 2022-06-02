Nvidia, Windows 11 22H2’yi tam olarak destekleyen RTX Enterprise Production Branch sürücüsü için yeni bir güncelleme yayınladı. Şirket, Microsoft tarafından bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Windows 11 için ilk büyük özellik güncellemesinin gelişine ilk arasında arasında yer alıyor.

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Windows 11 22H2 desteği olan ana vurguya ek olarak, Nvidia’nın sürücü güncellemesi 516.25, RTX ve Quadro kartlarına başka haberler getiriyor. Bunlardan bazıları, DaVinci Resolve 18, Gigapixel AI 6.1, Marmoset Toolbag 4.04, Reallusion iClone, Character Creator 4 ve Nvidia Omniverse gibi uygulamalar için optimizasyonlar ve desteklerini içeriyor. Güncelleme ayrıca hata düzeltmelerini ve performans iyileştirmelerini de içeriyor.

Ancak bu güncellemenin Nvidia kartlarıyla oyun oynamaya odaklananlara özel olmadığını belirtmekte fayda var. Nvidia’nın RTX Enterprise Production Branch 516.25 sürücü güncellemesi ile ilgili ayrıntıları bu belgede görebilirsiniz.

Windows 11 22H2’deki Yenilikler

Microsoft’un işletim sistemi güncellemesinin getirmeyi vaat ettiği bazı genel değişiklikler, görev çubuğu ve Başlat menüsündeki iyileştirmelerle gelecek.

Windows 11 için ilk yıllık güncellemenin, Microsoft tarafından yayınlanan 22H2 için Donanım Uyumluluk Kılavuzu’nda listelenen geliştirici son tarihleri ​​dikkate alınarak 5 Eylül’e kadar yayınlanması bekleniyor. Buna rağmen, en meraklı kullanıcılar, Windows Insider programı aracılığıyla yeniliği test etmeye başlayabilir.