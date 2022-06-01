Ünlü çip üreticisi Qualcomm, yakında ARM hisselerinin bir kısmını satın alabilir. Nvidia’nın önerdiği milyar dolarlık anlaşma başarısız olduktan sonra, şu anda ARM’yi kontrol eden holding Softbank, şirketi yakında New York Menkul Kıymetler Borsası’nda listelemeyi planlıyor.

Amaç, ARM’nin yarı iletken pazarındaki tarafsızlığını korumak için diğer birkaç yonga üreticisi ile bir konsorsiyum oluşturmak olacaktır. Qualcomm’un CEO’su Cristiano Amon, Financial Times ile yaptığı röportajda, konsorsiyum “yeterince büyük” olursa, şirketin yarı iletken şirketini satın almak için rakipleriyle bir araya gelebileceğini söyledi.

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Qualcomm, Apple, Intel ve Samsung gibi diğerleriyle birlikte ARM’nin en büyük müşterilerinden biri ve Nvidia’nın İngiliz çip teknolojisi şirketini satın almasına karşı çıkan kuruluşlardan biriydi. Ana argüman, bir çip üreticisinin endüstri çapında oldukça önemli bir şirket üzerinde tam kontrole sahip olmasının mantıklı olmadığıydı, bu yüzden 66 milyar dolarlık anlaşma durduruldu.

Qualcomm’a göre rakipleriyle yatırım yapmak ise, bir İlk Halka Arz (IPO) ve başarılı değerleme için daha elverişli bir bağlam yaratacak ve ayrıca “şirketin bağımsız olarak savaşmaya ve yatırım yapmaya devam etmesini sağlayacak”.

Cristiano Amon, Qualcomm’un ARM’ye olası bir yatırım hakkında SoftBank ile henüz resmi olarak görüşmediğini, ancak kesinlikle bir paydaş olduğunu söyledi.