F1 takımları yılda 460 milyon $ harcadığı halde nasıl kar edebiliyor?

Motor sporlarını yakından takip edenlerin aşina olduğu bir söz var: “Yarışarak milyoner olmak için milyarder biri olarak başlamak lazım.” şeklinde. Fakat Formula 1 için aynı şeyin geçerli olduğunu söylemek pek doğru değil.

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Bir zamanlar yarışlardan para kazanma olayı çok da sık karşılaşılan bir şey değildi. Hatta otomobil üreticileri o zamanlarda reklam için televizyon yerine yarışları kullanmayı pek mantıklı bulmuyordu. Fakat geçen yıl, tüm F1 takımlarının başa baş mücadele ettiği ve hatta Mercedes, Red Bull gibi büyük takımların 10-20 milyon dolar seviyesinde kar etmeleri herkesçe normal karşılanıyor. Fakat bu karın, ekip operasyonları için yıllık 460 milyon dolar civarında olan bir harcamanın üzerine gelmesi oldukça şaşırtıcı.

Takımların yaptığı bu denli büyük masrafların sebebi ise yalnızca arabalara olan büyük yatırımlar ve sürücülere yapılan pahalı ödemeler değil. Bu takımların gelişmesi için çalışan en iyi mühendislere, personellere ve bir aracı yarışa hazırlamak, getirmek için yapılan ödemelerin hepsi bir araya gelince oldukça büyük sayılar ortaya çıkıyor.

Bu ödemeleri yapmak için takımlar, çeşitli şekillerde para kazanma yollarına başvuruyor. Kimisi diğer takımlara motor satarken kimileri ise sürücüleri üzerinden para kazanıyor. Esas para kazananlar ise yarış arabalarının ve pilot kıyafetleri üzerinde marka logolarına yer bulmak için para ödeyen sponsorlar.

Örneğin Mercedes’in herhangi bir sponsoru için para kazanma olayının, takımın kazanması veya kaybetmesiyle ilgisi hiç yok. Çünkü takım aracını veya pilotunu gören insanların, üzerindeki sponsor logolarını görmesi onlar içim yeterli. Yine Mercedes üzerinden devam edecek olursak, geçen yıl tüm sezon boyunca yapılan yayınlarda, yayın süresinin %19’unda ekranlarda göründüğü tahmin ediliyor. Bu görünürlüğün sponsor şirketlerin reklam ihtiyacını ne ölçüde karşıladığını tahmin etmek hiç de zor değil.

F1 takımlarının para kazanmasının şaşırtıcı olması kısmına gelecek olursak 10-20 milyon dolar (ki en çok kazananlar bu kadar kazanıyor), kazanma garantisinin çok düşük olduğu bu spor dalında mücadele etmek için çok ufak bir miktar. Yine de bu marjlar yükseltildi ve takımlar için 145 milyon dolarlık bir maliyet sınırı getirildi. Bu sınır korunduğu takdirde tüm takımların kazanacağı para, aniden büyük bir kar gibi görünecek ve bu durum, bu spor dalının neden bu kadar çok yatırımcı çektiğini açıklıyor.

Kaynak: Driver61