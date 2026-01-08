Nvidia’nın donanım dünyasındaki yol haritası hakkında yeni iddialar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Şirketin yeni nesil oyuncu kartlarının piyasaya çıkış süreciyle ilgili bilgiler, teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecan yarattı. Peki, sızıntılarla gündeme gelen Nvidia RTX 60 serisi gerçekten beklendiği kadar gecikecek mi?

Nvidia RTX 60 serisi için neden 2027 yılı işaret ediliyor?

Ünlü donanım sızıntı kaynağı kopite7kimi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda yeni serinin 2027 yılının ikinci yarısından önce gelmeyeceğini belirtti. Bu durum, oyuncuların mevcut nesil kartlarla biraz daha uzun süre yetinmesi gerekeceği anlamına geliyor. Nvidia RTX 60 serisi bünyesinde yer alacak modellerin “GR20x” kod adlı grafik işlemcilerin temelini oluşturacağı söyleniyor.

Normalde veri merkezleri için geliştirilen Rubin mimarisinin, bu kez doğrudan tüketici kartlarına aktarılacağı dile getirilmektedir. Şirketin geçmişte Volta gibi bazı mimarileri oyuncu kartlarına getirmeden geçtiğini biliyoruz. Ancak Nvidia RTX 60 serisi için seçilen bu yeni yol, performans beklentilerini de doğrudan yukarıya çekiyor diyebiliriz.

Rubin mimarisi ve teknik geliştirmeler

Sektör analizleri, Rubin mimarisinin yapay zeka odaklı iş yüklerinde Blackwell’e kıyasla 5 kata kadar daha hızlı olabileceğini öngörüyor. Elbette bu değerlerin oyuncu cephesindeki yansıması farklı olacaktır ancak daha güçlü yapay zeka çekirdekleri, DLSS teknolojisinin çok daha hızlı çalışmasını sağlayabilir. RTX kartlar için bu gelişim, geleceğin oyun grafiklerinde kritik bir rol oynayacaktır.

Ayrıca Nvidia RTX 60 serisi modellerinin TSMC’nin 3nm sınıfı üretim sürecinden geçmesi bekleniyor. Blackwell tabanlı mevcut neslin Ada Lovelace ile aynı üretim teknolojisini kullanması, ham performans artışının kısıtlı kalmasına sebep olmuştu. Yeni düğüm yapısı sayesinde enerji verimliliği ve transistör yoğunluğu tarafında büyük bir sıçrama yaşayabiliriz.

Gecikmenin arkasındaki ana sebepler

Yaşanan bu muhtemel gecikmenin arkasındaki en büyük nedenlerden birinin, küresel ölçekteki bellek tedarik sorunları olduğu söylenebilir. GDDR7 bellek yongalarının üretimindeki sıkıntılar ve yapay zeka sunucularına olan yoğun talep, oyuncu tarafındaki Nvidia planlarını doğrudan etkiliyor. Hatta bu durumun, RTX 50 Super yenilemesinin ertelenmesine yol açtığı iddia ediliyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, oyun grafiklerinin geleceğinin artık sadece klasik görselleştirme değil, sinirsel işleme üzerine kurulduğunu her fırsatta yineliyor. Bu vizyon doğrultusunda geliştirilen Nvidia RTX 60 serisi kartların, saf güçten ziyade yapay zeka destekli görüntü oluşturma teknolojilerine odaklanacağını söyleyebiliriz. Bekleyip bu sürecin nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

