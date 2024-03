CS2 Major Turnuvası için yapılan donanım tercihiyle ilgili olarak yaşanan sorunlar gündeme bomba gibi düştü. PGL tarafından duyurulan AMD Ryzen 7 7800X3D CPU’lar ve Nvidia RTX 4080 GPU’larla donatılmış sistemler, beklenmedik bir sürücü hatasıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, bir takımın play-off’lara kalma şansını kaybetmesine neden oldu ve turnuvanın seyrini etkiledi. Milyon dolarlık turnuvada çöken Nvidia RTX 4080 büyük tepki topladı.

Sorunun kökenine inmek için, PCGamesN, Virtus Pro ile G2 arasındaki maç sırasında yaşanan bir aksaklığın mercek altına alındığını belirtiyor. Virtus Pro oyuncusu James’in, en iyi üç maçın ikinci turunda büyük bir arıza yaşadığı ortaya çıktı. Bu arıza, rakip takım olan G2’nin lehine işleyerek, Virtus Pro’nun play-off’lara gitme şansını ortadan kaldırdı. James, yaşanan aksaklıkların bir parçası olarak bu durumu kabul ederken, gelecek turnuvalara dair umutlarını dile getirdiği olumlu bir video paylaştı.

İlginizi Çekebilir: AMD FSR 3.1 ile oyun değişiyor

Ancak, PGL’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama, işlerin sandığından daha karmaşık olduğunu gösterdi. PGL, teknik arızanın NVIDIA sürücüsünün çökmesinden kaynaklandığını ve bunun sonucunda James’in oyununun etkilendiğini belirtti. Bilgisayar, CS2 için özel olarak optimize edilmiş bir NVIDIA GeForce RTX 4080 GPU kullanıyordu ve oyun etkinliği, oyunculara avantaj sağlamak için NVIDIA’nın Reflex teknolojisini destekliyordu. PGL, sorunu çözmek için NVIDIA ile birlikte çalıştıklarını ve bu tür aksaklıkların dikkatle optimize edilmiş kurulumlarda dahi meydana gelebileceğini vurguladı.

We wish to clarify the situation involving Jame during the second map, Inferno, in the series against G2.

A technical malfunction occurred due to an NVIDIA driver crash, resulting in a game crash.

We are continuing our investigation into the matter.

— PGL (@pglesports) March 24, 2024