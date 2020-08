Nvidia RTX 3090 modelinin 24 GB GDDR6X bellek ile geleceği doğrulandı

Nvidia‘nın yeni nesil Ampere grafik kartlarının 12 pin güç girişi kullanacağı ve 850W seviyesine çıkabilecek güç gereksinimi duyabileceği ünlü güç kaynağı üreticisi Seasonic tarafından doğrulandı.

Nvidia‘nın yeni nesil Ampere grafik kartları özellikle oyuncular tarafından büyük merakla bekleniyor. Kartların çok güçlü olacağına dair bir şüphe yok. Özellikle 3080-3080Ti modellerinin 4K oyun keyfi yaşamak isteyen oyuncuları oldukça memnun edeceği yapılan testlerle de ortaya çıkmıştı. Son gelişmelere göre Ampere grafik kartlarının yüksek güç ihtiyacı duyacağı da ortaya çıktı. Ünlü güç kaynağı üreticilerinden Seasonic, yeni nesil Ampere grafik kartlarında 2 adet 8 pinlik güç adaptörü yerine 1 adet 12 pinlik güç adaptörü kullanılacağını ve ekran kartlarının 850W değerinde bir güç kaynağına ihtiyaç duyabileceğini açıkladı.

For comparison:

NVIDIA 12-Pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 (above) vs 2x 8-Pin (below) pic.twitter.com/khwfyDgdt6

— Andreas Schilling (@aschilling) August 23, 2020