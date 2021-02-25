ASUS GeForce RTX 3060 12 GB serisi ekran kartları piyasaya çıktı

ASUS, en yeni NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GPU’ya sahip ROG Strix, TUF Gaming ve ASUS Dual ekran kartlarının piyasaya çıktığını duyurdu. Daha önce yalnızca en üst seviye GPU’larla gelen NVIDIA Ampere mimarisini daha geniş bir kitleye ulaştıran yeni serideki her bir ekran kartı en son NVIDIA yonga setinin en iyi özelliklerini yeni nesil termal çözümler, gelişmiş PCB’ler ve sağlam güç tasarımlarıyla birlikte geliyor.

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NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GPU

Verimli ve yüksek performanslı mimarisi ve ikinci nesil NVIDIA RTX™ platformuyla GeForce® RTX 3060, donanım tabanlı ışın izleme özelliklerini, NVIDIA DLSS desteğini ve diğer teknolojileri 329 ABD dolarından başlayan fiyatlarda sunuyor.

RTX 30 serisindeki tüm GPU’lar gibi, RTX 3060 da en önde gelen üç GeForce oyun özelliği olan ― NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve NVIDIA Broadcast özelliklerine sahip. Ayrıca bu özellikler performans hızlandırmanın yanı sıra görüntü kalitesini de artırıyor. Gerçek zamanlı ışın izleme ile birlikte GeForce oyun platformunun temelini oluşturan bu teknolojiler, nerede olursa olsun oyunlara ve oyunculara performans ve özellikler sunuyor.

ROG Strix: Uçuşa geçin

ROG Strix GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartları baştan aşağı yepyeni güçlü bir termal tasarım ve dinamik NVIDIA Ampere mimarisiyle geliyor. Böylece metal hatlara sahip bir ön koruma, gelişmiş ASUS Eksen Teknolojili fan tasarımını meydana getiren üç adet fanı örtüyor. Daha küçük boyutlu fan yuvası daha uzun fan kanatları kullanabilmeyi sağlarken, tam boy bariyer halkaları statik basıncı artırarak havayı soğutma bloğundan geçirip GPU ısı dağıtıcısına iletiyor. Diğer fanların aksi yönde dönen merkezi fan türbülansı azaltıyor. Bu da hava akışının daha verimli olmasını sağlıyor. Fanlar ve ekran kartının üst kısmı RGB ışıkları da mevcut. Bu ışıklar Armoury Crate yazılımıyla ayarlanabiliyor.

ASUS TUF Gaming: TUF sağlamlığı

TUF Gaming GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartları sağlam güç ve soğutma sistemleriyle geliyor. Tamamen metalden üretilen ön kapakta dayanıklı çift rulmanlı yapıya sahip Eksen Teknolojili güçlü fanlar mevcut. Diğer yandan fan dönüşü türbülansı azaltman için optimize edilirken, durma modu ise düşük sıcaklıklarda üç fanı da tamamen kapatıyor. Arka kısmın büyük bölümünü kaplayan metal plakada ısının yükselmesini önleyen geniş bir havalandırma açıklığı da var. Ayrıca GPU’nun altındaki yuva ise işlemci ile ısı dağıtıcı arasında sürekli bir basınç uyguluyor. Böylece kartın çelikten üretilen giriş çıkış yuvası ise bağlantı noktalarını koruyor ve kartın yerine daha sağlam oturmasını sağlıyor. Kullanışlı bir konuma yerleştirilen Dual BIOS anahtarı, yazılım kullanmadan kartın varsayılan performans profilini değiştirme imkanı veriyor.

ASUS Dual: 2 kat fan, 2 kat eğlence

ASUS Dual GeForce RTX 3060 12 GB, dinamik termal performans ve geniş uyumluluk arasında denge kurarak küçük boyutlu sistem kuracakların ilk tercihi oluyor. Ayrıca ön korumanın altında, geniş soğutma bloğundan geçen hava akımını maksimum düzeye taşımak için iki adet Eksen Teknolojili fan mevcut. Kartta kullanılan 0 dB teknolojisi ise sıcaklıklar düşük olduğunda fanları otomatik olarak durduruyor. 20 cm uzunluğunda olan ve 2 yuvaya sığan bir tasarıma sahip olan ASUS Dual ekran kartı, sunduğu termal performans ile küçük boyutlu sistemlere uygun.