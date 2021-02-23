Nvidia RTX 3060 ekran kartı bir şekilde 3060 Ti’dan pahalı olabilir

25 Şubat’ta çıkması beklenen Nvidia RTX 3060 ekran kartının fiyatı hakkında yeni bilgiler sızdı. Uygunluk açısından haberler iyiye benzemiyor.

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Görünüşe göre Nvidia RTX 3060 ekran kartları yurtdışında satıcılara geldi. Öyle ki satıcılardan gelen farklı ekran kartı kutularının resimleri internete sızmış durumda. Satışa hazır halde olduğunu düşündüğümüz kartların kısa sürede bitmeleri de muhtemel.

Bununla birlikte yine Corteks sitesi kartın sahip olacağını düşündüğü fiyatları da yayınladı. Nvidia tarafından tavsiye edilen satış fiyatının 329 Dolar olduğunu daha önce de söylemiştik. Ancak sitenin verdiği fiyatlar ise şu şekilde:

MSI Gaming X Trio: 514.99 Dolar

MSI Ventus X2: 484.99 Dolar

Zotac Gaming: 499.99 Dolar

Asus Strix: 499.99 Dolar

Asus TUF: 489.99 Dolar

Listeye bakılırsa en ucuz fiyat 485 Dolar olarak gözüküyor. Bu da tavsiye edilen fiyattan %47 daha yüksek bir ücret anlamına geliyor. Yine de bunların söylentilerden ibaret olduğunu ve kesin bilgiler olmadıklarını hatırlatalım. Ama bu fiyatlar gelen sızıntılarla aynı doğrultuda ilerliyor. Öyle ki diğer satıcılarda da %50 gibi bir fiyat artışı daha önce de söz konusu olmuştu.

Böylelikle karşımıza çıkan durum ilginç bir manzaraya sebep oluyor. Çünkü RTX 3060 ekran kartının asıl fiyatı RTX 3060 Ti kartının tavsiye edilen fiyatından daha yüksek oluyor. Hatta belli platformlara bakacak olursak bu durumun 3060 Ti satış fiyatları için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Bu durum doğal olarak 3000 serisi için bir dengesizliğe yol açmış durumda. Stok sorunlarıyla da beraber Nvidia’nın içinde bulunduğu duruma getireceği çözüm olarak ise Super RTX 3000 serisinin bir an önce çıkarılması önerilenler arasında.