Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060 ekran kartı bir şekilde 3060 Ti’dan pahalı olabilir
25 Şubat’ta çıkması beklenen Nvidia RTX 3060 ekran kartının fiyatı hakkında yeni bilgiler sızdı. Uygunluk açısından haberler iyiye benzemiyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Görünüşe göre Nvidia RTX 3060 ekran kartları yurtdışında satıcılara geldi. Öyle ki satıcılardan gelen farklı ekran kartı kutularının resimleri internete sızmış durumda. Satışa hazır halde olduğunu düşündüğümüz kartların kısa sürede bitmeleri de muhtemel.
Bununla birlikte yine Corteks sitesi kartın sahip olacağını düşündüğü fiyatları da yayınladı. Nvidia tarafından tavsiye edilen satış fiyatının 329 Dolar olduğunu daha önce de söylemiştik. Ancak sitenin verdiği fiyatlar ise şu şekilde:
- MSI Gaming X Trio: 514.99 Dolar
- MSI Ventus X2: 484.99 Dolar
- Zotac Gaming: 499.99 Dolar
- Asus Strix: 499.99 Dolar
- Asus TUF: 489.99 Dolar
Listeye bakılırsa en ucuz fiyat 485 Dolar olarak gözüküyor. Bu da tavsiye edilen fiyattan %47 daha yüksek bir ücret anlamına geliyor. Yine de bunların söylentilerden ibaret olduğunu ve kesin bilgiler olmadıklarını hatırlatalım. Ama bu fiyatlar gelen sızıntılarla aynı doğrultuda ilerliyor. Öyle ki diğer satıcılarda da %50 gibi bir fiyat artışı daha önce de söz konusu olmuştu.
Böylelikle karşımıza çıkan durum ilginç bir manzaraya sebep oluyor. Çünkü RTX 3060 ekran kartının asıl fiyatı RTX 3060 Ti kartının tavsiye edilen fiyatından daha yüksek oluyor. Hatta belli platformlara bakacak olursak bu durumun 3060 Ti satış fiyatları için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Bu durum doğal olarak 3000 serisi için bir dengesizliğe yol açmış durumda. Stok sorunlarıyla da beraber Nvidia’nın içinde bulunduğu duruma getireceği çözüm olarak ise Super RTX 3000 serisinin bir an önce çıkarılması önerilenler arasında.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060 ekran kartı daha çıkmadan fiyatları yukarı çıktı
Şubat sonlarına doğru çıkacak yeni Nvidia RTX 3060 ekran kartının ön sipariş aşamasında fiyatı arttı.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırmak, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Videocardz’ın ilettiği bilgilere göre Nvidia’nın tavsiye ettiği 329 Euro/Dolarlık fiyata rağmen; Avrupa satış yerlerinde 25 Şubat’ta çıkacak ekran kartı için fiyat artışı söz konusu.
ProShop gibi Avrupa merkezli platformlar kartı şu anda 499 Euro ile yaklaşık %50 pahalıya satıyor. Polonya bölgesinde bu oran yaklaşık %75’i buluyor. Portekizli satıcılarda da bu tip fiyat artırımı görmemiz mümkün. Örneğin PCDiga platformu kartta bir hafta içerisinde 100 Euroluk bir artışa gitti. Bu da kartın Nvidia RTX 3060 Ti ile neredeyse aynı fiyata; hatta bazı modellerinden daha pahalıya gelmesine neden oldu.
Son zamanlarda hem AMD hem Nvidia firmaları stok sorunları yaşıyor. Dolayısıyla böyle bir fiyat artışı çok da şaşırtıcı değil. Üstelik revaçta olan kripto paralar için de bu kartlara talep duyulması durumu daha da karıştırıyor. Yine daha önceden de bildirdiğimiz üzere ilk çeyrekte Nvidia ekran kartı stokları daha kötüye gidebilir. Bunun etkilerini ise özellikle 3060 Ti ve 3080 kartlarında görebiliriz. Mesela ekran kartı üreticisi Inno3D; bazı RTX 3060 Ti kartlarının üretimini stok sorunlarından dolayı durdurmuş durumda.
Sonuç olarak Nvidia Ampere ve hatta Big Navi ekran kartlarında ulaşılabilirlik ve fiyat alanlarında yakın zamandaki durum hala bulanık gözüküyor.
Ekran Kartı
Intel Xe ekran kartı test aşamasında, işaret edilen tarih 2021
Intel Xe HPG yüksek performanslı ekran kartı çevrimiçi sitelere yeniden düştü. Kart görünüşe göre test aşamasında.
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Intel grafik bölümünün başı Raja Koduri yeni ekran kartıyla ilgili bir tweet paylaşımı yaptı. Videocardz tarafından tespit edilen paylaşımda; Intel Xe HPG ekran kartının denendiği 3DMark’ın Mesh Shader Feature testinden bir görüntü yer alıyor.
Burada özellikle önemli olan şeyin kartın deneme aşamasına geçtiğini görmek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu test muhtemelen kartın gelişim aşamasında önemli bir ilerleme kaydedildiği anlamını içeriyor.
Daha öncesinde kartın 2021 yılı içerisinde çıkabileceğini belirtmiştik. Bununla beraber 2022 yılının da planlar arasında olabileceği konuşulanlar arasındaydı. Ancak şimdi gördüğümüz test gelişmesiyle birlikte 2021 yılı daha yakın bir ihtimal gibi duruyor.
Yapılan Mesh Shader testi ise Nvidia’nın RTX 2000 model kartlarında 2018 yılında tanıttığı bir özellik. Kabaca performans artırma amaçlı olan bu teknolojide kaliteden fark edilir bir ödün vermeden bir düşüş yaparak saniye başı kare oranında artış yakalanması yoluna gidiliyor.
Intel firmasının amacı RTX 3070 gibi kartlara rakip olacak bir ekran kartı üretmek değil. Ayrıca ekran kartının üretimini de üçüncü parti bir üretici, konuşulana göre TSMC, 7nm’lik mimari kullanarak yapacak. Bunun dışında gelen diğer bilgilere göre ise GDDR6 hafızanın yanında ışın takibi de destekleneceği konuşulan özelliklerin arasında yer alıyor.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3080 stok sorunu kötüye gidiyor, fiyatları artabilir
Avrupalı bir satış platformuna göre Nvidia RTX 3000 serisi stok azlığının daha da kötüleşmesi mümkün. Bu kartların başında ise RTX 3080 geliyor.
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Nvidia firmasının son nesil ekran kartlarındaki stok azlığı devamlı bir durum haline geldi. Buna neden olarak ise GDDR6 hafızaların dünya üzerinde az bulunması gösteriliyor. Aynı zamanda COVID-19 aşısı dağıtımının da bunda etkisi var.
Dolayısıyla bu durum yakın zamanda değişecek gibi de gözükmüyor. Ayrıca Almanya, Hollanda ve Belçika satış platformu Alternate’e üreticilerden ve Nvidia’dan gelen bilgilere göre ise; Nvidia RTX 3000 serisi kartlarının ulaşılabilirliği ilk çeyrekte daha da kötüye gidecek. Hammadde ve Nvidia çiplerinin azlığının yanı sıra; Çin Yeni Yılı dolayısıyla birçok yerin kapalı olması bu durumda başrol oynuyor.
Alternate aynı zamanda RTX 3080 ve 3060 Ti kartlarının en zor ulaşılan kartlar olacağını da söylüyor. Bu da kartları ön sipariş edenlerin bile aylarca bekleyebilecekleri anlamına geliyor. Üstelik ön sipariş verenler için fiyatlar aynı kalacak olsa da RTX 3000 serisi kartları yeni sipariş edecekler için fiyatların artma ihtimalinin yüksek olduğunun da iletildiğini hatırlatmakta fayda var.
RTX 3070 ve 3090 ekran kartlarında ise durumun biraz daha hafif olması muhtemel. Çünkü satış platformu bu kartlardan da az miktar üretim beklese de; bu seriler diğer kartlar kadar popüler olmamalarından dolayı daha kısa bekleme listelerine sahipler.
AMD firmasını da etkileyen stok sorunlarının ne zaman çözüleceğini bekleyip görmek gerekecek. Ancak yakın zamanda bu durum pek mümkün gözükmüyor. En yakın tarih Nisan olarak gösteriliyor olsa bile tedarik zincirinin ivme yakalaması için birkaç ay daha gerekebilir.
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