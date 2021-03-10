Nvidia RTX 3050 Ti kartları, daha bütçe dostu laptoplarda görebiliriz

Laptop üreticisi Asus ile alakalı gelen bir sızıntı doğruysa; yeni Nvidia RTX 3050 Ti ekran kartları yolda gibi.

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VideoCardz’tan gelen ve @momomo_us tarafından tespit edilen bilgilere göre; Asus TUF Dash F15 oyuncu laptopunun sitedeki özelliklerinde desteklenen ekran kartları görülebiliyor. GPU seçeneklerinde ise RTX 3050 Ti kartının ismi yer alıyor.

Kartla alakalı 4GB GDDR4 hafıza haricinde başka bir özelliğe yer verilmiyor. Bununla beraber Videocardz başka kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak kartın 60W güç tüketimi olduğunu bildiriyor. Onun dışında ise kartın GA107 GPU üzerine kurulması ve 128 bit veri yolu barındırması muhtemel.

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Her ne kadar bunların bir hata olabileceğinin ve dikkatli olmak gerektiğinin altını çizsek de; eğer bu bilgiler doğruysa Nvidia RTX 3050 Ti ile dördüncü ekran kartını çıkarmayı planlıyor diyebiliriz. Böylelikle RTX 3080, RTX 3070 ve RTX 3060 ekran kartlarına bir yenisi daha gelmiş olacak.

Genel olarak konuşursak; 3050 Ti kartının oyuncu laptopu üreticilerinin daha bütçe dostu bilgisayarlar üretmesine yardımcı olması muhtemel. Dolayısıyla da piyasadaki esnekliği ve seçenekleri artıracağından kullanıcı için bunun iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

RTX 3050 ve 3050 Ti kartları bundan önce de sızıntılarda kendilerine yer buluyorlardı. Şimdi ise kartlar hayata geçmeleri durumunda 60 serisi altında “ray tracing” çekirdeklerine sahip olan ilk ekran kartları olacaklar.