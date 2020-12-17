Nvidia RTX 2060 ve 2060 Super üretimini durduruyor

Nvidia, son dönemlerde stok sorunlarıyla boğuşuyor. Bu sorunları aşmak isteyen şirket, Turing mimarisi kullanan RTX 2060 ve RTX 2060 Super ekran kartlarının üretimini durduruyor. Şirket, elindeki bütün kaynakları yeni nesil Nvidia RTX 3000 serisine yoğunlaştıracak.

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Nvidia RTX 3000 stok sorunu

Nvidia RTX 3000 kartları, bundan birkaç ay önce çıkışını yaptı. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği kartlar, adeta fiyat performans tanımının sözlükteki karşılığı konumunda. Nvidia’nın, yeni kartlarıyla ilgili yaşadığı en büyük sorun ise stok. Covid-19 nedeniyle yavaşlayan üretim hızları, fırsatçı stokçularla birleşince ortaya inanması güç senaryolar çıkıyor. Ekran kartlarını, standart satış fiyatından alan bu fırsatçılar daha sonra ellerindeki ürünleri Amazon, eBay gibi platformlarda değerinin çok üstüne satıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Nvidia, çareyi üretim tesislerinde değişim yapmakta buldu.

Üretim duruyor

Stok sorunlarını çözmek isteyen Nvidia, ilk RTX serisinin giriş seviyesi kartları olan RTX 2060 ve RTX 2060 Super serisi ekran kartlarının üretimini durduruyor. Bu kartların üretimi için kullanılan tüm kaynaklar, Nvidia RTX 3000, serisine aktarılacak. Overclockers.ru tarafından ortaya atılan iddiaya göre, hali hazırda üretilmiş bütün kartlar satılmış durumda. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil. Son nesilde RTX 2060 ekran kartları, oldukça satın alınabilir seçenekler olsa bile, yeni nesille beraber oyuncular için 3070 gibi kartlar makul bir fiyata daha fazla şey sunuyor.

Herkes aynı sorunu yaşıyor.

Yaşanan sorun sadece Nvidia RTX kartlara özel değil. AMD de yeni nesil Radeon ekran kartlarını tüketiciyle buluşturmakta aynı sorunları yaşıyor. Hatta Sony ve Microsoft bile, yeni nesil oyun konsollarında stok sorunlarıyla karşı karşıya. Olaydan oldukça bıkmış olan tüketiciler, bu ürünlerden birine sahip olmak isterse ya perakendeciler önünde günlerce sıra beklemek, ya da karaborsa üzerinden değerlerinin çok üzerinde fiyatlar ödeyerek satın alım yapmak zorunda kalıyor. Umarız yaşanan sorunlar çok kısa süre içerisinde çözülür ve dünyanın her yerindeki kullanıcılar bu ürünlere kolaylıkla erişim sağlar.

Gelişmeler için takipte kalın…