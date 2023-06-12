Nvidia, GeForce Now isimli bulut oyun hizmetine fiyat zammı yaptı. GeForce Now, oyunseverlerin bilgisayarlarında bulunmayan güçlü donanıma ihtiyaç duymadan sevdikleri oyunları oynamalarını sağlayan bir hizmet olarak piyasaya çıkmıştı.

GeForce Now hizmeti sayesinde oyuncular uzaktan bağlanarak hem depolama alanından tasarruf ediyor hem de iyi bir donanıma sahip olmadıkları için oynayamadıkları oyunları rahatlıkla deneyimleyebiliyorlar.

GeForce Now’ın en çok tercih edilen oyunları arasında Fortnite, Apex Legends, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Siege, VALORANT, Warframe, Destiny 2, Dota 2 ve League of Legends bulunuyor.

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Nvidia GeForce Now üyeliklerine zam

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Nvidia, GeForce Now hizmetinin 6 aylık ve 12 aylık üyelik paketlerine zam yaptı. 6 aylık üyeliğin fiyatı 790 TL’den 900 TL’ye yükselirken, 12 aylık üyelik için ödenen ücret 1380 TL’den 1668 TL’ye çıktı. GeForce Now, bilgisayarı oyun oynamak için yeterli gelmeyen ve yüksek sistem gereksinimli oyunları deneyimlemek isteyen oyuncular için hala makul fiyatlı bir seçenek olmaya devam ediyor.

Bu zamların ardından GeForce Now hizmetiyle ilgilenen kullanıcıların bir kısmı fiyat artışları nedeniyle hizmetten vazgeçebilir. Ancak yine de fiyat performans açısından değerlendirildiğinde rakiplerine kıyasla GeForce Now hala cazip bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. GeForce Now’ın, Türkiye’de de gittikçe daha popüler hale gelmesi bekleniyor.