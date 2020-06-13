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The Last of Us Part 2 için açıklanan etkileyici inceleme puanları!
Ambargonun kalkmasıyla birlikte, The Last Of Us Part 2 için yayınlanan inceleme puanları muazzam bir oyunun yolda olduğunu doğruluyor. PlayStation 5 etkinliğinden saatler sonra, PS4 için gelecek en büyük oyunlardan biri olan yapıma ait inceleme puanları büyük ses getirdi.
İlk olarak 14 Haziran 2013 tarihinde, Naughty Dog tarafından PS4 özel oyunu olarak duyurulan yapım, halen içinde bulunduğumuz döneme dahi damgasını vurmayı başarıyor. İnceleme puanları baz alındığında, tüm sonuçlar serinin devam oyununun muhteşem seviyede etkileyici olduğunu ortaya koyuyor. Neredeyse tam puan almaya yaklaşan yapım, PS4 yetkililerinin açıklamalarına göre bugüne kadar görebileceğimiz en iyi etkileşimi sağlayan oyun olarak nitelendiriliyor. İnceleme yazılarına baktığımızda, çevre ile girdiğimiz etkileşim, yapay zeka kalitesi, oyunculuklar ve yerinde mimikler ile çağımıza damgasını vurabilecek bir oyun ile karşı karşıyayız.
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Oynanış elementleri, hikaye unsuru ve özgürlükçü yapıya sahip zengin dünya tasarımı ile başyapıt olarak nitelendirilen yapım, Metacritic üzerinde 95 puan elde ederek, 94 puanlık God of War 2018’i geride bırakmayı başardı. Bu aşamada puanlara baktığımızda, The Last Of Us Part 2’nin, PlayStation 4 içerisinde yer alan en iyi oyun olacağını söylemek mümkün. Son olarak yapımın 19 Haziran 2020 tarihinde PS4 platformu için çıkış yapacağını da ekleyelim.
The Last Of Us Part 2 için yayınlanan tüm puanlar
- 3DJuegos – 9.5/ 10
- 4Players.de – 94/ 100
- Areajugones – 10/ 10
- Atomix – 98/ 100
- Attack of the Fanboy – 100/ 100
- AusGamers – 9.2/ 10
- BunnyGaming – 100/ 100
- Carole Quintaine – 20/ 20
- CGMagazine – 9/ 10
- COGconnected – 100/ 100
- Comicbook.com – 5/ 5
- Critical Hit – 10/ 10
- Daily Star – 5/ 5
- DarkStation – 100/ 100
- Destructoid – 8.5/ 10
- Digital Spy – 80/ 100
- Digital Trends – 100/ 100
- Digitally Downloaded – 100/ 100
- Easy Allies – 9.5/ 10
- EGM – 100/ 100
- Eurogamer Italy – 10/ 10
- Everyeye.it – 10/ 10
- Game Informer – 10/ 10
- Game Rant – 5/ 5
- Game Revolution – 3.5/ 5
- Gameblog.fr – 10/ 10
- GamePro Germany – 97/ 100
- Gamer.nl – 10/ 10
- Gamer.no – 9/ 10
- Gamersky – 10/ 10
- GamesBeat – 95/ 100
- GameSpew – 10/ 10
- GameSpot – 8/ 10
- GamesRadar+ – 5/ 5
- GAMINGbible – 7/ 10
- GamingTrend – 100/ 100
- God is a Geek – 10/ 10
- GRYOnline.pl – 10/ 10
- Guardian – 100/ 100
- Hardcore Gamer – 5/ 5
- Hobby Consolas – 99/ 100
- IGN – 10/ 10
- IGN Italia – 9.5/ 10
- IGN Japan – 7/ 10
- Impulsegamer – 5/ 5
- JeuxActu – 20/ 20
- Jeuxvideo.com – 19/ 20
- M3 – 5/ 5
- Malditos Nerds – 10/ 10
- Meristation – 9.3/ 10
- Metro GameCentral – 9/ 10
- Millenium – 95/ 100
- Multiplayer.it – 9.7/ 10
- New Game Network – 80/ 100
- Player 2 – 91/ 100
- PlayStation LifeStyle – 10/ 10
- PlayStation Universe – 10/ 10
- Post Arcade (National Post) – 10/ 10
- Power Unlimited – 100/ 100
- Press Start Australia – 9.5/ 10
- PSX-Sense.nl – 9.5/ 10
- Push Square – 10/ 10
- Shacknews – 9/ 10
- SpazioGames – 10/ 10
- Stevivor – 8/ 10
- Telegraph – 5/ 5
- The Games Machine – 9.5/ 10
- TheSixthAxis – 10/ 10
- Trusted Reviews – 100/ 100
- USgamer – 4.5/ 5
- Vandal – 9.7/ 10
- Vgames – 10/ 10
- VGC – 100/ 100
- Video Chums – 9.0/ 10
- VideoGamer – 9/ 10
- Wccftech – 9.5/ 10
- We Got This Covered – 100/ 100
- XGN – 9.8/ 10
Aksesuar
OnePlus Pods, Android 11 beta güncellemesinde ortaya çıktı!
OnePlus Pods hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın dağıtımını yaptığı Android 11 beta güncellemesinde kulaklığa dair yeni detaylar öğrenildi.
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OnePlus Pods, Android 11 beta güncellemesinde ortaya çıktı!
OnePlus bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 8 ve 8 Pro için Android 11 beta serüvenini başlatmıştı. Kullanıcılara sunulan güncelleme sayesinde hem Adroid 11 deneyimi hedeflenir iken hem de firmanın yeni arayüzü için test ortamı oluşturulmaktaydı. İşte yeni beta güncellemesini deneyen bazı geliştiriciler yeni bir şey fark etti. XDA-Developers isimli internet sitesinde ortaya çıkan duruma göre OnePlus, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı OnePlus Pods için yeni dosyalar ve fonksiyonlar hazırlamış. Sistem dosyaları arasında “com.oneplus.twspods” dizilimi dikkat çekerken, kodlar arasında bazı satırlarda kulaklık hakkında fonksiyonlar yer almış. Aynı şekilde bazı incelemeler sırasında cihazın kendine has hızlı şarj özelliğinin olacağı da ortaya çıktı.
Daha önceden olası tasarımı hakkında yeni bilgiler ortaya çıkan OnePlus Pods, temmuz ayında piyasaya çıkacak gibi gözüküyor. Tasarım anlamında Apple AirPods kulaklığına benzerliği dikkat çekerken, isminin hala Pods olarak mı Buds olarak mı belirleneceği netlik kazanmadı. Her ne kadar Android 11 beta güncellemesinde Pods ismi yer alsa da hala bazı kaynaklara göre cihazın Buds olarak piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bakalım OnePlus temmuz ayına kadar bizlere yeni detaylar vermeye devam edecek mi bekleyip göreceğiz.
Donanım
165 Hz ekran yenileme hızına sahip Xiaomi oyuncu monitörü yolda!
Çin’in devleşen firması Xiaomi, genellikle farklı ve yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkıyor. Xiaomi cephesinin 165 Hz ekran yenileme hızlarını destekleyen yeni oyuncu monitörü de bu ürünler arasında yerini alacak gibi gözüküyor.
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Xiaomi tarafından oyun severleri sevindirecek yeni oyuncu monitörü
Xiaomi’nin 27 inç boyuta sahip olacak olan yeni monitörü, aynı zamanda 165 Hz ekran yenileme hızlarına sahip. Xiaomi’nin yeni power bank modeli olan Mi Power Bank 3 ile eş zamanlı olarak tanıtılması beklenen monitör; muhtemelen Temmuz ayında ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. 24.5 inç boyut seçeneği Eylül ayında, 29.5 inç 4K monitörün ise, Kasım ayında satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca tanıtımda Xiaomi’nin yeni hızlı şarj cihazlarını görmemiz de muhtemel.
Yeni Xiaomi oyuncu monitörü ile ilgili bilgiler şimdilik kısıtlı olsa da; Xiaomi’nin yine kullanıcılara kaliteli bir ekran deneyimi yaşatacağını tahmin etmek zor değil. Xiaomi’nin yeni oyuncu monitörünün yanı sıra diğer cihazlar ve hızlı şarj aletleri ile ilgili detayları da lansman sonrasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
Xiaomi Mi Power Bank 3, 30.000 mAh kapasite ile Çin’de satışa çıkıyor
Çin’in devleşen firması Xiaomi, genellikle farklı ve yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkıyor. Bu sefer ise bir yenilikten ziyade, yüksek kapasite seçeneği sunan Mi Power Bank 3 modelini piyasaya sunan Xiaomi; bu modelde 30.000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanarak kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor.
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Xiaomi Mi Power Bank 3 ile ilgili neler biliyoruz
Genellikle bir akıllı telefon üreticisi olarak bilinen Xiaomi, aslında bundan çok daha fazlasına sahip. Birçok girişimi de bünyesine katarak büyümeye devam eden Xiaomi, aklınıza gelebilecek her türlü ürünü üreterek satışa sunan bir yapılanmaya sahip. Son zamanlarda Power Bank modelleri ile de dikkat çeken firma, bu işi bir adım daha öteye taşımaya karar vererek; 30.000 mAh kapasiteye sahip Xiaomi Mi Power Bank 3 modelini üretti. Bundan önceki modellerde ise kapasiteler, 10.000 mAh ve 20.000 mAh şeklinde idi.
18 W şarj desteğine sahip olan bu power bank modelini sıfırdan tam şarja doldurmanın çok uzun süreceğini varsaymak çok zor olmasa gerek. Bu bir dezavantaj gibi görünüyor olsa da, cihazın fiyatı bunu göz ardı etmemize sebep oluyor. 169 Yuan yani yaklaşık olarak 24 Dolar fiyat etiketine sahip olan Mi Power Bank 3, kapasiteyi de göz önüne aldığımız zaman çok iyi bir power bank seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca üzerinde bulunan girişler, aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilme imkanı da tanıyor.
Dileriz Xiaomi’nin yeni power bank modeli Türkiye’ye de kısa süre içinde gelir ve bizler de bu ürünü deneyimleme fırsatı yakalarız. Siz olsanız 30.000 mAh gibi devasa kapasiteye sahip bu power banki satın alır mıydınız? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!