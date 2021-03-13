Oyun
Nvidia GeForce NOW by GAME+ servisi kullanıma sunuluyor
Nvidia’nin GeForce NOW servisi, Mart ayının sonundan itibaren Türkiye’de yerel olarak hizmet vermeye başlayacak. Bu servisin sunucularının GAME+ tarafından sağlanacağı ve hizmette aynı NVIDIA yazılım ile donanımlarının görev yapacak olmasından dolayı hiçbir fark yaşanmayacağı belirtiliyor.
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Nvidia’nın GAME+ ile olan ortaklığının sonucunda Ankara’da Geforce NOW hizmeti için yeni bir veri merkezi (data center) açılacağını da öğreniyoruz. Bu sayede Türkiye’deki GAME+ sunucularında oyun oynayan oyuncuların gecikme sürelerinde Batı Avrupa sunucularına göre 30-40 ms kadar bir azalma yaşayacakları da belirtiliyor.
GeForce NOW Founders üyeliğinin ücretinin aylık 49.90 TL olacağı belirtilirken, isteyen oyuncuların Batı Avrupa sunucularında kalmayı tercih edebileceği de hatırlatılıyor.
GAME+’ın sunucularına geçiş yapmak için ne yapmak gerekiyor?
NVIDIA üyeliğini 19 Mart 2021 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında iptal etmek gerekiyor. Bu işlemin ardından Nvidia oyunculara GAME+’ın özel bir promosyon kodunu gönderiyor. Daha sonra oyuncuların yeni bir hesap oluşturarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar promosyon kodlarını kullanmaları gerekiyor.
GeForce NOW Powered by GAME+ nedir?
NVIDIA, GeForce NOW’ı Türkiye’deki üyelere sunmak için GAME+ ile iş birliği yaptı. Özel sunucular sayesinde Türkiye’deki GeForce NOW üyeleri daha düşük ping ve daha kısa gecikme sürelerinden faydalanabilecek.
Servisler aynı mı?
GeForce NOW Powered by GAME+, aynı muhteşem GeForce NOW deneyimini sunar ve aynı NVIDIA donanım ve yazılımlarına göre geliştirilmiştir. GAME+ ile işbirlikteliğimiz sayesinde, size çok daha hızlı ve mükemmel bir deneyim sunmak için Ankara’ya yeni bir sunucu ekledik. Oyuncular, bu sunucuya bağlandığında Batı Avrupa sunucuları üzerinden oynamaya kıyasla ortalama 40 ms daha az gecikme ve sıfır paket kaybı ile GeForce NOW deneyimini yaşayabilecek.
NVIDIA’nın kendi sunduğu planlardan farklılık gösterebilecek GAME+ üyelik teklifleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen GAME+ web sitesine bakın.
Şu an Türkiye’de yaşayan bir GeForce NOW Founders üyesiyim. Üyeliğimde neler değişecek?
Türkiye’de bulunan GeForce NOW Founders üyeleri kendilerine sunulan seçenek doğrultusunda ister NVIDIA’nın servisinde kalabilir, isterlerse GAME+ servisine geçiş sağlayabilirler. Türkiye’den erişim sağlayan GeForce NOW kullanıcıları için en iyi oyun deneyimini GAME+ servisinin sunacağına inanıyoruz.
Ancak eğer halihazırda bulunan bir GeForce NOW Founders üyeliğiniz varsa NVIDIA’nın Batı Avrupa’daki servisinde kalabilirsiniz. Bu durumda herhangi bir aksiyon almanıza gerek yoktur ve faturalandırmanız 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren devam edecektir.
GAME+ servisine geçmeye karar verirseniz NVIDIA’daki üyeliğinizi 19 Mart 2021 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında iptal etmeniz gerekmektedir. Üyeliğinizin iptalini takiben Founders kullanıcılarına özel 1 yıl boyunca geçerli aylık 49.90 TL tutarındaki teklifimizi aktifleştirmeniz için size özel bir promosyon kodu iletiyor olacağız. Bu noktadan sonra eğer yoksa yeni bir GAME+ hesabı açmanız gerekecek.
Kaydettiğim oyunlara ne olacak?
GeForce NOW ile GAME+, Steam ve Epic dijital mağaza hesaplarında kaydedilen oyunların senkronizasyonunu destekler. Her oyun için ayrı olarak bulut senkronizasyonunu etkinleştirmeniz gerekir. Kayıtlı oyunların GeForce NOW veya GAME+ üzerinden manuel olarak yüklenmesi ya da indirilmesi desteklenmez.
Bu durum oyun kitaplığımı etkiliyor mu?
Desteklenen oyunlar hakkında ayrıntılı bilgi için GAME+ web sitesini ziyaret edin.
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Nvidia GeForce NOW üyesi olarak kalabilir miyim?
GAME+ GeForce NOW Alliance programının değerli bir iş ortağıdır ve alışmış olduğunuz eşsiz GeForce NOW deneyimini Türkiye’deki kullanıcılar için özel olarak sağlayacaktır. GAME+ sayesinde Türkiye’deki kullanıcılar daha düşük ping seviyeleri ve paket kaybı olmadan oyun deneyimini yaşayabilecekler.
Ancak, halihazırda Founders üyeliği bulunan kullanıcılardan aldığımız geri bildirim doğrultusunda bu kullanıcılara ister NVIDIA’nın servisinde kalma, isterlerse de GAME+ servisine geçiş yapma seçeneğini tanıyoruz. Eğer halihazırda GeForce Now Founders üyeliğiniz bulunuyorsa ve yine NVIDIA’nın servisinde kalmak istiyorsanız hiç bir şey yapmanıza gerek yok.
GAME+ tarafından sunulan özel teklif nedir?
GAME+, halihazırda aylık veya 6-aylık Founders üyeliği bulunan kullanıcılara özel 1 yıl boyunca geçerli aylık 49.90 TL’lik bir teklif sunuyor. Bu tekliften faydalanmak için 19 Mart 2021 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında GAME+ servisine geçiş yapmanız gerekiyor.
Ampere ekran kartı aldığında GeForce NOW’a 1 yıllık erişim hakkı kazanmış kullanıcılara GAME+ tarafından 1 yıllık Premium üyelik hakkı tanınacaktır. Kullanıcıların bu haktan faydalanması için buraya tıklayarak GAME+ hesabı oluşturmaları gerekmektedir.
GAME+ servisinden faydalanmak için oyunlarımı Steam/Epic/Uplay’den tekrar satın almak zorunda mıyım?
Hiçbir şeyi tekrar satın almanıza gerek yok! GeForce NOW, dijital PC oyun mağazalarına bağlanır. Oyunların veri akışı, kendi oyun kitaplığınızdan yapılır. Hesabınızı GAME+ ile ayarladıktan sonra, oyunlarınızı aratıp dijital mağaza bilgilerinizi kullanarak giriş yapar ve kaldığınız yerden oynamaya devam edersiniz.
GAME+’a nasıl kaydolurum?
Hizmetten nasıl yararlanacağınız hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen GAME+ web sitesini ziyaret edin.
Şu an Türkiye’de yaşayan bir GeForce NOW Founders üyesiyim. Para iadesi alacak mıyım?
6-aylık Founders üyeliğinin süresi 3 Mayıs 2021 tarihinden önce bitmeyen kullanıcılar ödemiş oldukları tutarın tamamını iade alacak. Üyeliğini 30 Nisan 2021 tarihine kadar iptal etmeyen kullanıcılar için faturalandırma işlemi 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren devam edecek.
Nvidia kişisel verilerimi GAME+ gibi iş ortaklarıyla paylaşıyor mu?
Kişisel verilerinizi GAME+ gibi üçüncü şahıslar ile paylaşmıyoruz. GAME+ üzerinden yeni bir hesap açmanız gerekmektedir.
Genel
Steam, Metro 2033 oyununu ücretsiz yaptı
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları mutlu edecek ücretsiz bir oyun ile karşımızda. Buna göre şirket, kısa süreliğine Metro 2033 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Dijital oyun mağazalarının popülerliği günden güne artarken, yaşanan rekabet oyun severlere yarıyor. Bilindiği üzere Epic Games uzun bir süredir, oyun severlere ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Rekabetin diğer tarafındaki Steam ise, bu duruma karşılık olarak hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Steam, Metro 2033 isimli FPS oyununu ücretsiz verme kararı aldı.
Yayıncılığını Deep Silver’ın yaptığı, geliştiriciliğini ise 4A Games’in üstlendiği Metro 2033, ilk çıkışını 2010 yılında gerçekleştirmişti. Dmitry Glukhovsky’nin romanlarına dayanan ikonik seri, yaşanan bir nükleer savaştan kurtulanların Moskova Metrosu altında kurdukları yeraltı topluluklarını konu alıyor. Tünellerde Stalinistler ve neo-Naziler arasında bir savaş sürerken, Dark Ones adı verilen gizemli bir yaratık türü arta kalan insanlar avlamaya başlıyor.
Steam tarafından ücretsiz verilen Metro 2033 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP, Vista, veya 7
- İşlemci: Dört çekirdekli işlemci
- RAM: 2GB RAM
- Ekran kartı: GeForce GTX 260 veya daha iyisi
Metro 2033’ü ücretsiz bir şekilde edinmek isteyen oyun severler, Steam’den oyunun mağazasına girerek kütüphanelerine ekleyebiliyor. Ayrıca Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux ve Metro Exodus da indirimli olarak satılıyor.
Son olarak Metro 2033 oyununu henüz indirmediyseniz 15.03.2021 saat 20:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu Steam kütüphanenize eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Epic Games, Surviving Mars oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Surviving Mars oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 50,00 TL olan Surviving Mars adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Şehir kurma türünün son yıllardaki popüler yapımlarından olan Surviving Mars oyununda, Güneş Sistemi’mizin kızıl gezegeni Mars’ta bir koloni kuruyor ve kolononizi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Koloni simülatörlerinin en iyi örneklerinden olan Surviving Mars şu anda Steam’de 10 binin üzerinde incelemeden ‘Çok Olumlu’ yorum ortalamasına sahip.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Surviving Mars oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya daha yenisi
- İşlemci: 5. Nesil Intel i5 CPU veya dengi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce 750 Ti veya dengi 4 GB video RAM’li GPU
- Depolama: 6 GB boş alan
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Surviving Mars oyununu henüz indirmediyseniz 18.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Oyun
Elon Musk Cyberpunk 2077’de otonom araç olmamasını eleştirdi!
Elon Musk ilginç bir konuda Cyberpunk 2077 oyununu eleştirdi. Ünlü iş adamı 2077 yılında geçen bir oyunda otonom araç olmamasından dolayı halay kırıklığına uğradığını belirtti.
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Elon Musk: “Delamain AI araçları kendi kendine gidebilmeli!“
Cyberpunk 2077 yavaş yavaş gündemden düşerken, oyunla alakalı ilginç bir çıkış da Elon Musk‘tan geldi. Ünlü iş adamı oyunun Twitter paylaşımının altına pek de mantıksız gelmeyen bir eleştiri yaptı. Tesla ve SpaceX CEO‘su, oyunda yer alan Delemain AI araçlarının otonom olması gerektiğini belirtti. Ayrıca ünlü iş adamı 2077 yılında geçen bir oyunda araçların elektrikli olması gerektiğini de paylaşımında aktardı.
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Delamain AI cabs should be able to drive themselves when you’re in them & be electric by 2077
— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021
Normalde otonom sürüş olması gereken bu araçlar, oyun içerisinde bindiğiniz an kontrolü size veriyor. Bunun tercih mi yoksa unutulan bir detay olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Ayrıca elektrikli araba mevzusu da oyun içinde çok bahsedilen bir konu değil. Bu iki kategoride önemli işlere imza atan Elon Musk biraz haklı bir çıkış yapmış diyebiliriz. Bununla birlikte oyundaki yapay zekanın kötülüğü de otonom araç konusunda kafalara soru işaretleri getiriyor. Çoğu zaman trafiğin sıkıştığı oyunda oyuncular en çok yapay zekadan şikayetçi. Öte yandan CD Projekt Red mart ayının ikinci yarısında büyük bir güncelleme yayınlayacak. Bakalım firma oyundaki sorunları çözmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Nvidia GeForce NOW by GAME+ servisi kullanıma sunuluyor
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