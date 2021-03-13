Nvidia GeForce NOW by GAME+ servisi kullanıma sunuluyor

Nvidia’nin GeForce NOW servisi, Mart ayının sonundan itibaren Türkiye’de yerel olarak hizmet vermeye başlayacak. Bu servisin sunucularının GAME+ tarafından sağlanacağı ve hizmette aynı NVIDIA yazılım ile donanımlarının görev yapacak olmasından dolayı hiçbir fark yaşanmayacağı belirtiliyor.

İlginizi çekebilir: AMD GPU piyasasında Nvidia’ya cevap veremiyor

reklam

Nvidia’nın GAME+ ile olan ortaklığının sonucunda Ankara’da Geforce NOW hizmeti için yeni bir veri merkezi (data center) açılacağını da öğreniyoruz. Bu sayede Türkiye’deki GAME+ sunucularında oyun oynayan oyuncuların gecikme sürelerinde Batı Avrupa sunucularına göre 30-40 ms kadar bir azalma yaşayacakları da belirtiliyor.

GeForce NOW Founders üyeliğinin ücretinin aylık 49.90 TL olacağı belirtilirken, isteyen oyuncuların Batı Avrupa sunucularında kalmayı tercih edebileceği de hatırlatılıyor.

GAME+’ın sunucularına geçiş yapmak için ne yapmak gerekiyor?

NVIDIA üyeliğini 19 Mart 2021 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında iptal etmek gerekiyor. Bu işlemin ardından Nvidia oyunculara GAME+’ın özel bir promosyon kodunu gönderiyor. Daha sonra oyuncuların yeni bir hesap oluşturarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar promosyon kodlarını kullanmaları gerekiyor.

reklam

GeForce NOW Powered by GAME+ nedir?

NVIDIA, GeForce NOW’ı Türkiye’deki üyelere sunmak için GAME+ ile iş birliği yaptı. Özel sunucular sayesinde Türkiye’deki GeForce NOW üyeleri daha düşük ping ve daha kısa gecikme sürelerinden faydalanabilecek.

Servisler aynı mı?

GeForce NOW Powered by GAME+, aynı muhteşem GeForce NOW deneyimini sunar ve aynı NVIDIA donanım ve yazılımlarına göre geliştirilmiştir. GAME+ ile işbirlikteliğimiz sayesinde, size çok daha hızlı ve mükemmel bir deneyim sunmak için Ankara’ya yeni bir sunucu ekledik. Oyuncular, bu sunucuya bağlandığında Batı Avrupa sunucuları üzerinden oynamaya kıyasla ortalama 40 ms daha az gecikme ve sıfır paket kaybı ile GeForce NOW deneyimini yaşayabilecek.

NVIDIA’nın kendi sunduğu planlardan farklılık gösterebilecek GAME+ üyelik teklifleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen GAME+ web sitesine bakın.

Şu an Türkiye’de yaşayan bir GeForce NOW Founders üyesiyim. Üyeliğimde neler değişecek?

Türkiye’de bulunan GeForce NOW Founders üyeleri kendilerine sunulan seçenek doğrultusunda ister NVIDIA’nın servisinde kalabilir, isterlerse GAME+ servisine geçiş sağlayabilirler. Türkiye’den erişim sağlayan GeForce NOW kullanıcıları için en iyi oyun deneyimini GAME+ servisinin sunacağına inanıyoruz.

Ancak eğer halihazırda bulunan bir GeForce NOW Founders üyeliğiniz varsa NVIDIA’nın Batı Avrupa’daki servisinde kalabilirsiniz. Bu durumda herhangi bir aksiyon almanıza gerek yoktur ve faturalandırmanız 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren devam edecektir.

GAME+ servisine geçmeye karar verirseniz NVIDIA’daki üyeliğinizi 19 Mart 2021 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında iptal etmeniz gerekmektedir. Üyeliğinizin iptalini takiben Founders kullanıcılarına özel 1 yıl boyunca geçerli aylık 49.90 TL tutarındaki teklifimizi aktifleştirmeniz için size özel bir promosyon kodu iletiyor olacağız. Bu noktadan sonra eğer yoksa yeni bir GAME+ hesabı açmanız gerekecek.

Kaydettiğim oyunlara ne olacak?

GeForce NOW ile GAME+, Steam ve Epic dijital mağaza hesaplarında kaydedilen oyunların senkronizasyonunu destekler. Her oyun için ayrı olarak bulut senkronizasyonunu etkinleştirmeniz gerekir. Kayıtlı oyunların GeForce NOW veya GAME+ üzerinden manuel olarak yüklenmesi ya da indirilmesi desteklenmez.

Bu durum oyun kitaplığımı etkiliyor mu?

Desteklenen oyunlar hakkında ayrıntılı bilgi için GAME+ web sitesini ziyaret edin.

Nvidia GeForce NOW üyesi olarak kalabilir miyim?

GAME+ GeForce NOW Alliance programının değerli bir iş ortağıdır ve alışmış olduğunuz eşsiz GeForce NOW deneyimini Türkiye’deki kullanıcılar için özel olarak sağlayacaktır. GAME+ sayesinde Türkiye’deki kullanıcılar daha düşük ping seviyeleri ve paket kaybı olmadan oyun deneyimini yaşayabilecekler.

Ancak, halihazırda Founders üyeliği bulunan kullanıcılardan aldığımız geri bildirim doğrultusunda bu kullanıcılara ister NVIDIA’nın servisinde kalma, isterlerse de GAME+ servisine geçiş yapma seçeneğini tanıyoruz. Eğer halihazırda GeForce Now Founders üyeliğiniz bulunuyorsa ve yine NVIDIA’nın servisinde kalmak istiyorsanız hiç bir şey yapmanıza gerek yok.

GAME+ tarafından sunulan özel teklif nedir?

GAME+, halihazırda aylık veya 6-aylık Founders üyeliği bulunan kullanıcılara özel 1 yıl boyunca geçerli aylık 49.90 TL’lik bir teklif sunuyor. Bu tekliften faydalanmak için 19 Mart 2021 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında GAME+ servisine geçiş yapmanız gerekiyor.

Ampere ekran kartı aldığında GeForce NOW’a 1 yıllık erişim hakkı kazanmış kullanıcılara GAME+ tarafından 1 yıllık Premium üyelik hakkı tanınacaktır. Kullanıcıların bu haktan faydalanması için buraya tıklayarak GAME+ hesabı oluşturmaları gerekmektedir.

GAME+ servisinden faydalanmak için oyunlarımı Steam/Epic/Uplay’den tekrar satın almak zorunda mıyım?

Hiçbir şeyi tekrar satın almanıza gerek yok! GeForce NOW, dijital PC oyun mağazalarına bağlanır. Oyunların veri akışı, kendi oyun kitaplığınızdan yapılır. Hesabınızı GAME+ ile ayarladıktan sonra, oyunlarınızı aratıp dijital mağaza bilgilerinizi kullanarak giriş yapar ve kaldığınız yerden oynamaya devam edersiniz.

GAME+’a nasıl kaydolurum?

Hizmetten nasıl yararlanacağınız hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen GAME+ web sitesini ziyaret edin.

Şu an Türkiye’de yaşayan bir GeForce NOW Founders üyesiyim. Para iadesi alacak mıyım?

6-aylık Founders üyeliğinin süresi 3 Mayıs 2021 tarihinden önce bitmeyen kullanıcılar ödemiş oldukları tutarın tamamını iade alacak. Üyeliğini 30 Nisan 2021 tarihine kadar iptal etmeyen kullanıcılar için faturalandırma işlemi 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren devam edecek.

Nvidia kişisel verilerimi GAME+ gibi iş ortaklarıyla paylaşıyor mu?

Kişisel verilerinizi GAME+ gibi üçüncü şahıslar ile paylaşmıyoruz. GAME+ üzerinden yeni bir hesap açmanız gerekmektedir.