Nvidia GeForce NOW by GAME+ servisi kullanıma sunuluyor

Elon Musk ilginç bir konuda Cyberpunk 2077 oyununu eleştirdi. Ünlü iş adamı 2077 yılında geçen bir oyunda otonom araç olmamasından dolayı halay kırıklığına uğradığını belirtti.

Cyberpunk 2077 yavaş yavaş gündemden düşerken, oyunla alakalı ilginç bir çıkış da Elon Musk‘tan geldi. Ünlü iş adamı oyunun Twitter paylaşımının altına pek de mantıksız gelmeyen bir eleştiri yaptı. Tesla ve SpaceX CEO‘su, oyunda yer alan Delemain AI araçlarının otonom olması gerektiğini belirtti. Ayrıca ünlü iş adamı 2077 yılında geçen bir oyunda araçların elektrikli olması gerektiğini de paylaşımında aktardı.

Delamain AI cabs should be able to drive themselves when you’re in them & be electric by 2077

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021