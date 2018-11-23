NVIDIA ekran kartı ve PC kategorisi indirimleri açıklandı

NVIDIA, PC performanslarını yükseltmek ve dizüstü bilgisayarlarında harika oyun deneyimleri yaşamak isteyen oyunseverler için indirim kampanyasını duyurdu. Stoklarla sınırlı kampanya, her mağazanın belirlediği farklı tarih aralıklarında gerçekleştirilecek.

NVIDIA GeForce ekran kartı, dizüstü ve masaüstü PC indirimlerinde neler var?

Ekran kartı tarafında MSI GeForce GTX1050 Ti 4GT OC modeli Vatan Bilgisayar‘da 940 TL fiyatla listelenirken, ASUS GeForce GTX1060 6G 6GB modeli Hepsiburada.com’da 1.399 TL‘ye listeleniyor. Dizüstü bilgisayar tarafında ise Lenovo Ideapad 330-15ICH ve Hp Omen 17-W205NT 3RN00EA modellerinde bazı indirimler gerçekleştirilmiş.

Son olarak hazır masaüstü PC tarafında İtopya’da DA-G1/R3 2200G ve V3-M1050TA-1202 kodlu ürünlerde indirimler mevcut.

GeForce RTX satın alan oyunseverlere Battlefield V hediye!

GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 veya GeForce RTX 2070 tabanlı grafik kartı veya masaüstü PC’yi satın alan kullanıcılar Battlefield V’e sahip oluyor. Bugün başlayacak olan stoklarla sınırlı bundle kampanyası, 7 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.