NVIDIA, CES 2023 etkinliğinde dizüstü bilgisayarlar için Nvidia GeForce RTX 40 Serisini duyurdu. Bu seri, maksimum performans ve verimlilik için DLSS 3, AV1 ve daha fazlasını destekleyen NVIDIA Ada Lovelace mimarisini ve beşinci nesil Max-Q teknolojilerini getiriyor.

NVIDIA, yeni GeForce RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayarların önceki nesle göre 3 kata kadar daha fazla güç verimliliğine sahip olduğunu söyledi. Oyuncular için RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayarlar, yeni RT Overdrive Modu ile tam ışın izlemeli Cyberpunk 2077 gibi AAA oyunlarda 4 kata kadar performans vaat ediyor ve içerik oluşturucular için Blender gibi en iyi yaratıcı uygulamalarda son derece hızlı hızlanma sunuyor.

RTX 4090 ve RTX 4080

Üst düzey RTX 4090 ve RTX 4080 destekli dizüstü bilgisayarlar, saniyede 60 kare hızında üç 4K monitörde oyun oynanılmasına olanak tanıyor. İçerik oluşturucular, tamamen simüle edilmiş fizik, aydınlatma ve malzemelerle 4K’da fotogerçekçi, 3D sanal dünya oluşturmak için NVIDIA Omniverse platformunu kullanabilir.

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Yayıncılar, Discord’a AV1 kodlama ile 4K 60 fps’de canlı oyun yayını yapabilir ve Ada’nın yeni çift kodlayıcıları video dışa aktarma süresini yarıya indirir. Yeni RTX 4070, 4060 ve 4050 dizüstü bilgisayarlar önceki nesil amiral gemisi modelden daha hızlı ve şirket bunların GPU gücünün üçte birini kullandığını söylüyor.

80 fps, 1440p ultra oyun deneyimi sunuyor ve Blender’da iki buçuk saat süren sahne oluşturma gibi yaratım süreçlerini sadece 10 dakikaya indiriyor.

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

Ortaklar ve dizüstü bilgisayarlar arasında Acer, Alienware, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MSI, Razer Blade ve Samsung yer alıyor. NVIDIA RTX 40 Serisi amiral gemisi dizüstü bilgisayarlar 1.999 dolardan başlıyor ve 8 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak. NVIDIA RTX 4050 dizüstü bilgisayarlar ise 999 dolardan başlıyor ve 22 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak.