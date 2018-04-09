Geçtiğimiz aralık ayında 32 bit sistemlerden desteğini çekeceğini açıklayan Nvidia firması, nisan ayının sonunda artık bu sistemler ile ilişiğini kesiyor. Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Linux ve FreeBSD sistemlerinde ocak 2019’a kadar güvenlik güncellemesi verecek olsa da artık driver yenilikleri bu sisteme sunulmayacak.

Nvidia 32 bit sisteme elveda dedi!

Yeniliklerin yanı sıra düzeltme ve performans geliştirmelerinin de 32 bit sürüm sistemlere sunulmayacağını duyuruldu. Son olarak 32 bit sistem için son güncellemeyi 319.35 sürümü verilmişti. Görünüşe göre son bir güncellemeyi de ay içerisinde sunarak 32 bit sistemlere elveda diyecek.