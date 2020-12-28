Nvidia 3080 Ti hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Nvidia grafik kartları serilerinden RTX 3080 veya RTX 3090 kartları bu sene oldukça zor bulunan cihazların içinde yer alıyorlar. Bununla beraber şirketin grafik kartlarına yenilerini ekleyeceklerine dair gelen bilgilerse çoğalmaya devam ediyor.

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Nvidia şirketinin sıkça sızan kartlarından olan Nvidia 3080Ti bu sefer Asus tarafından üretilen bir modeliyle görüntülendi. Twitter’da HXL ve 9550pro ismiyle tanınan kaynak, Asus’un destek sayfalarında O20G isimli bir model için veri listesi bulduğunu paylaştı. Model, 3080 serisi için 20GB’lık bir versiyon ve overclock artırımı sunuyor. Bir diğer tespit edilen model ise O12G ismine sahip. Bu ise giriş seviyesi 3000 serisinin 3060 kartı için 12GB kapasiteli farklı bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Nvidia 3080 Ti ortada ama güçlü bir yerde duruyor

3080 Ti satış kolaylığı açısından diğer kartlara göre bazı avantajlar sunacak gibi. Bunun nedeni ise cihazın oyun odaklı üst seviye bir kart olup; 3090 seviyesi kartların cihazlara getirdiği diğer yükümlülükler olmadan kare hızında rahatlıkla artış sağlayabilecek olması.

Ancak serinin geneli için düşünecek olursak, 12GB 3060 kartı biraz ilginç bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü markanın 8GB RTX 3070 ve 10GB RTX 3080 kartlarını düşününce 3060 kartının 6GB’lık varyasyon ile gelmesi daha olası görülüyordu. Yine de cihazların sızan isimlerinin farklı olup olmayacaklarını görmek ve onlar hakkında daha net bir fikir sahibi olabilmek için satışa çıkmalarını beklemek gerecek.