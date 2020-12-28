Donanım
Nvidia 3080 Ti hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
Nvidia grafik kartları serilerinden RTX 3080 veya RTX 3090 kartları bu sene oldukça zor bulunan cihazların içinde yer alıyorlar. Bununla beraber şirketin grafik kartlarına yenilerini ekleyeceklerine dair gelen bilgilerse çoğalmaya devam ediyor.
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Nvidia şirketinin sıkça sızan kartlarından olan Nvidia 3080Ti bu sefer Asus tarafından üretilen bir modeliyle görüntülendi. Twitter’da HXL ve 9550pro ismiyle tanınan kaynak, Asus’un destek sayfalarında O20G isimli bir model için veri listesi bulduğunu paylaştı. Model, 3080 serisi için 20GB’lık bir versiyon ve overclock artırımı sunuyor. Bir diğer tespit edilen model ise O12G ismine sahip. Bu ise giriş seviyesi 3000 serisinin 3060 kartı için 12GB kapasiteli farklı bir model olarak karşımıza çıkıyor.
Nvidia 3080 Ti ortada ama güçlü bir yerde duruyor
3080 Ti satış kolaylığı açısından diğer kartlara göre bazı avantajlar sunacak gibi. Bunun nedeni ise cihazın oyun odaklı üst seviye bir kart olup; 3090 seviyesi kartların cihazlara getirdiği diğer yükümlülükler olmadan kare hızında rahatlıkla artış sağlayabilecek olması.
Ancak serinin geneli için düşünecek olursak, 12GB 3060 kartı biraz ilginç bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü markanın 8GB RTX 3070 ve 10GB RTX 3080 kartlarını düşününce 3060 kartının 6GB’lık varyasyon ile gelmesi daha olası görülüyordu. Yine de cihazların sızan isimlerinin farklı olup olmayacaklarını görmek ve onlar hakkında daha net bir fikir sahibi olabilmek için satışa çıkmalarını beklemek gerecek.
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BenQ, öğrenciler için GW2480T isimli monitörünü satışa sundu
Dijital dünyada öğrenmeyi geliştirmek amacıyla tasarlanan GW2480T, ergonomik bir tasarıma ve öğrencilerin göz sağlığını korumaya yönelik teknolojilere sahip.
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BenQ GW2480T, öğrencilerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış bir monitör
Covid-19 salgınıyla normal düzenin parçası haline gelen evden çalışma ve evden derse katılma, ekran karşısında geçirilen sürenin de artmasına sebep oldu. BenQ, uzaktan öğrenme sırasında tablet, telefon veya dizüstü bilgisayar gibi küçük ekran kullanımının özellikle öğrencilerin kemik gelişiminde ve görüşlerinde sağlık problemlerine neden olabileceğini düşünerek; kapsamlı bir göz sağlığı monitörü olan GW2480T’yi geliştirdi. Eye-care monitor serisinden GW2480T, gün itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Ergonomik yapısı ve ayarlanabilir yüksekliğiyle, evde hem çocukların hem de ebeveynlerin rahatça kullanabileceği eye-care serisine ait GW2480T, düşük mavi ışık, titreşimsiz ekran ve parlaklık algılama teknolojileri ile Türkiye pazarındaki yerini aldı.
BenQ Asya Pasifik Başkanı Jeffry Liang “Bir baba olarak, teknolojinin çocukların öğrenimine getirebileceği değişikliklerin farkındayım. Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler kullanışlı olsa da, araştırmalar uzağı göremeyen küçük çocukların sayısının arttığını gösteriyor; bu da ebeveynlerin çocuklarının göz sağlığına daha fazla dikkat etmesini önemli kılıyor. BenQ, uzun yıllardır göz sağlığı teknolojisini geliştirmeye kendini adamış; ve teknolojinin uygulanmasının öğrencilerin potansiyel olarak miyopi veya diğer görme sorunları geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine inanmaktadır.” dedi.
Çok yönlü göz sağlığı monitörü
Uzakten eğitim, kaçınılmaz bir trend haline geldiğinden; genç öğrenciler kodlama veya programlama dersleri için dizüstü bilgisayar veya tablet kullanma eğiliminde. Küçük ekranlar, uygun olmayan oturma pozisyonu ve kısa izleme mesafesi nedeniyle öğrencilerin uzun vadede görme ve kemik gelişimini etkileyebilir. GW2480T’nin ergonomik tasarımı ve göz sağlığı teknolojileri ise, bu açıkları kapatmayı amaçlıyor. 24 inçlik ekran, 60 ~ 70 cm’lik optimum izleme mesafesiyle hizalanabildiği; ve geniş bir yükseklik ayarı, eğim, pivot ve döndürme aralığına sahip olduğu için; bu özelliklerinin tümü, öğrencilerin uygun görüş mesafesinde ve doğru oturma pozisyonunda kalmasını sağlıyor.
GW2480T’nin göz sağlığı teknolojisi Flicker-Free (Titreşimsiz Ekran) Teknolojisi, Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) Teknolojisi, Brightness Intelligence Teknolojisi (Parlaklık Algılama) ve renk zayıflığı modunu içeriyor. Flicker-Free Teknolojisi, gözlerin siliyer kaslarındaki kasılmayı azaltarak ekran titremesini ortadan kaldırabiliyor ve göz yorgunluğunu azaltabiliyor. Düşük Mavi Işık Teknolojisi, hem iyi uyku kalitesi hem de göz sağlığı için melatonini baskılayan zararlı mavi ışığı etkili bir şekilde filtreler. Renk Zayıflığı Modu (Renk Körlüğü), kırmızı renk eksikliği (protanomali) ve yeşil renk eksikliği (döteranomali) için filtreler sunarak öğrencilere daha iyi bir doğal renk algısı sağlar.
GW2480T, BenQ’nun özel Brightness Intelligence Teknolojisi (B.I. Tech.) ile de donatılmış durumda. Yerleşik ortam ışığı sensörü, ortamdaki parlaklık seviyelerini sürekli olarak algılayabiliyor ve en rahat izleme deneyimini sunmak için ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. BenQ’nun çok yönlü göz sağlığı monitörü ve özel B.I. Teknolojisi ile öğrenciler daha sağlıklı bir dijital öğrenme deneyimi için ekranı daha uzun süre kullanabiliyorlar.
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Samsung Galaxy Chromebook 2 fiyatı ve özellikleriyle sızdı
Samsung Galaxy Chromebook 2, fiyatı özellikleriyle ortaya çıktı. Ürün uygun fiyatlı rakiplerinin aksine fiyatıyla cepleri yakıyor.
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Chromebook, Google’ın öğrenciler ve bütçesi kısıtlı olan insanlar için ortaya çıkardığı bir bilgisayar projesiydi. Başlangıçta uygun fiyatlı olma hedefiyle yola çıkan ürün Samsung Galaxy Chromebook gibi ürünlerin ortaya çıkmasıyla, başka bir noktaya evirildi. Son gelen sızıntılara göre bu ürünün yeni bir versiyonu yolda. Fiyatıyla el yakan ürün, üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Dünya’nın ilk QLED ekranlı Chromebook’u Şubat ayında geliyor.
Samsung Galaxy Chromebook 2
WalkingCat isimli daha önce de benzer sızıntılar yapmış olan bir kaynağa göre Samsung Galaxy Chromebook, yeni versiyonuyla ortaya çıkmak üzere. Sızıntı ürünün fiyatı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler içeriyor. WalkingCat’e göre Chromebook, 13,3 inç QLED ekrana, 10. nesil Intel işlemciye, önceki versiyondan %178 daha iyi olan üst düzey bir hoparlöre ve 12 saat üstünde performans sunan bir bataryaya sahip olacak. Dünyanın QLED ekran kullanan ilk Chromebook’u olacak olan bilgisayar, gerçekten de teknik özellikleriyle göz dolduruyor. Bu teknik özellikler kullanıcıların dikkatini çekecek bir seviyede olsa bile, almayı düşünenleri üzecek detay ise fiyatı. Ürünün 699 dolar olacağı iddia ediliyor. Başta fiyatı yüksek gözükse bile, bir önceki neslin 999 dolar etiketle satışa çıktığını düşünürsek, fena değil bile diyebiliriz.
— WalkingCat (@_h0x0d_) December 23, 2020
Bu fiyatlar Chromebook için pahalı bulunuyor
Samsung Galaxy Chromebook 2, önceki nesle göre uygun fiyatlı kabul edilse bile, üstün özelliklerine rağmen Chromebook’lar hala oldukça kısıtlı bir kullanım sunuyor. Günün sonunda ofis, ödev ve içerik tüketimi amaçları dışında başka kullanım alanları olmayan bu cihazlar, iPad ile kıyaslandıklarında bile yetersiz kalıyor. Çıktıkları fiyat bandında fiyat performans anlamında Windows ve Mac cephesinde oldukça dişli rakipleri olan bu ürünleri, tüketiciler pahalı buluyor. Bakalım Samsung’un yeni Galaxy Chromebook 2, laptopu başarılı olacak mı? yoksa satış olarak tam bir hayal kırıklığı mı olacak?
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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MediaTek, akıllı telefon yongası satışında liderlik koltuğuna oturdu!
Counterpoint Araştırma Şirketi tarafından düzenlenen son rapora göre MediaTek, Qualcomm’u geride bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon yongası üretici oldu. Qualcomm tarafının 5G destekli yongalarda liderliği sürerken MediaTek pazarın geri kalanını kendi tarafına çekmiş görünüyor.
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Snapdragon 888 yonga setiyle son dönemde daha fazla konuşmaya başladığımız Qualcomm, son araştırma raporlarına göre üretim bazında MediaTek’in gerisinde kalıyor. Qualcomm 5G destekli yongalarıyla oldukça başarılı bir tablo çizmesin karşın pazarın hakimi MediaTek oluyor. Araştırma şirketi tarafından paylaşılan rapora göre Tayvanlı şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte 100 milyonun üzerinde akıllı cihaza yonga seti ile güç vermeyi başardı. MediaTek’in paylaştığı finansal verilere de raporda yer veren Counterpoint, şirketin 2019 üçüncü çeyreğine göre neredeyse yüzde 50 artış ile 97.275 milyon Yeni Tayvan Doları (3.4 miyon dolar) gelir elde ettiğini bildirdi.
Uygun fiyatlı akıllı telefonlar, liderliğin kapısını araladı
MediaTek’in finansal verileri üzerinde değerlendirmelerde bulunan Counterpoint, Tayvanlı yonga üreticisinin kazanç kaynağını 100-250$ bandındaki cihazlar olarak gösteriyor. Özellikle Hindistan, Çin ve Latin Amerika ülkeleri gibi dinamik ve hızla büyüyen pazarlarda boy gösteren uygun fiyatlı telefonlar, MediaTek işlemciler kullanıyor. Bu sayede şirket, satış adetlerini 2020’de hızla arttırmayı başarmış görünüyor. Genel pazar verilene bakıldığında ise MediaTek cihazların yüzde 31’lik kısmına güç verirken Qualcomm yüzde 29 ile ikinci sırada yer alıyor.
‘Huawei yaptırımları fırsat yarattı’
Counterpoint’ten araştırma direktörü Dale Gai, Huawei yasaklarının bu tabloda önemli rol oynadığını ifade etti. TSMC üretimi MediaTek yongaların uygun fiyatları nedeniyle Huawei’den sonra geri kalan pazarı hızla doldurmada ilk seçenek olduğunu belirten Gai, Huawei’nin de MediaTek müşterisi konumuna gelerek oldukça yüklü miktarda yonga satın aldığını ifade etti.
MediaTek için Amerika pazarında da yükseliş var
Denizaşırı ülkelerde gösterdiği başarıyı yavaş yavaş Birleşik Devletler’e de getirmeye çalışan Tayvanlı Şirket, pazarda daha fazla yer almaya başladı. T-Mobile tarafından sağlanan LG Velvet modeli, Dimensity 1000 yongasından güç alırken Snapdragon 765’den daha iyi bir performans sergiliyor. Engadget’da yer alan habere göre bu ve benzeri gelişmeler analistler tarafından MediaTek için Amerika pazarında yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.
5G bağlantısının ve destekli cihazların hızlı yükselişi devam etse de birçok ülkenin teknolojiye hızlı adapte olamaması, 4G destekli yongalar için halen daha pazar hacmi olmasını sağlıyor. Tayvanlı şirketin de bu pazarı doyurmak için yeterli kapasitesi olduğu göz önüne alınırsa, bir süre daha liderliği elinde tutmaya devam edebilir.
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