Ağustos ayında Nubia, Çin’de Nubia Z40S Pro adlı yeni bir premium akıllı telefon piyasaya sürdü. Şirket, akıllı telefonun özel bir Yıldızlı Gece sürümünü (Vincent van Gogh’un popüler tablosundan esinlenerek) piyasaya sürdü. Şimdi şirket, Nubia Z50 adlı başka bir amiral gemisini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bu telefon en son Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile bu ay piyasaya çıkacak.

Nubia, Nubia Z50 adlı yeni bir amiral gemisi akıllı telefonu duyurmak için Weibo’ya gitti. Şirket, cihazın ikinci nesil Snapdragon 8 yonga setinden güç alacağını ve yeni bir 35 mm özel optik sistemle geleceğini söylüyor. Nubia, telefonun tam olarak piyasaya çıkış tarihini belirtmedi, ancak Aralık ayında piyasaya çıkacağını doğruladı.

Nubia Z50 ile ilgili bilgiler henüz oldukça az. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla bilgiye sahip olacağımızı düşünüyoruz. Takipte kalın.