Nubia Red Magic 5G görüntüleri TENAA’da ortaya çıktı!

Çinli sertifikasyon ajansı olan TENAA‘nın bu haftanın başında yayınladığı belgelere göre Nubia Red Magic 5G sertifika listesine eklendi. Sertifika listesine eklenen telefonla ilgili bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. NX659J model numarası taşıyan cihaz, sol tarafı mavi , sağ tarafı ise kırmızı renkli boya ile kaplanan çift renkli bir çerçeve ile gelecek.

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Nubia Red Magic 5G ilk görüntüleri nasıl değerlendirildi?

Cihazın arkasında, üst ve alt kısımındaki ısı dağılımı için görünür ızgaralara sahip metal kasa bulunuyor. Ayrıca üçlü kameraları üstte barındıran uzun parlak bir şerit, ortada Red Magic markası ve altında bir logo mevcut. Yanlara baktığımızda, sağda kapasitif düğmelerinin yanında başka bir havalandırma görüyoruz. Sol tarafta da benzer bir havalandırma, uyarı belirteci ve ses açıp kapama tuşu bulunuyor. TENAA listesinde ayrıca telefonun 6.65 inçlik bir ekran ve 4400 mAh büyüklüğünde pil ile geleceği ortaya çıktı.

Red Magic 5G‘nin en önemli özelliklerinden biri 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Bu da onu yüksek ekran tazeleme hızına sahip bir spor panel ile gelen ilk akıllı telefon haline getirecek. Cihazın şarj sırasında aşırı ısınmasını önlemek ve pilin ömrünü korumak için 16 GB LPDDR5 RAM ile birlikte “hava soğutmalı şarj desteği” ile eşleşen Snapdragon 865 SoC kullanılacak.

Kamera tarafında ise 64 MP değerinde Sony IMX686 sensörü ile geleceği tahmin ediliyor. Telefonun MWC‘de ortaya çıkması bekleniyordu fakat etkinlik iptal olduğu için Çin‘de tanıtılacak.