Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G ile ilgili gizli özellikler bulundu!
Nubia bu yılın başında Nubia Red Magic 5G isimli telefonunu piyasaya sürdü. Telefon, dünyanın ilk 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip telefonu oldu. Bununla birlikte kullanıcı arayüzünde sadece 60 Hz, 90 Hz ve 144 Hz arasında geçiş bulunuyor. 120 Hz seçeneği bu sekmede bulunmuyor.
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Nubia Red Magic 5G, hangi gizli özelliklere sahip?
XDA-Devolopers tarafından Nubia Red Magic 5G de bazı gizli özellikler olduğu keşfedildi. Bu gizli özellikler arasında ekrana daha fazla renk ayarı yapılması ve daha farklı modlar kullanılabilmesi, tema içerisinde yuvarlak simgeler kullanabilme ve ekran kaydının kalitesinin değiştirilmesi yer alıyor. Bu gizli özellikler Etkinlik Başlatıcı gibi uygulamalar aracılığı ile bulunabiliyor. Yani her ne kadar gizli olarak geçselerde ulaşılabilir özellikler olarak karşımıza çıkıyorlar.
Red Magic 5G‘de bulunan tema özelliği, önceden yüklenmiş tüm temaları gösteriyor ve simgeleri dairesel hale getiriyor. Oldukça güzel ve kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde telefon ekran kaydını SD formatında ve depolama alanına kaydediyor. Bunu HD çözünürlüğüne getirebilmekte yine etkinlik başlatıcıdan arayarak mümkün hale geliyor. Bir başka özellik, normalde üç olan renk modu sayısını gizli bir menü ile 8 farklı renk moduna çıkarıyor.
Bu özelliklerin Red Magic 5G de beklendiği gibi çalışmadığı için mi yoksa farklı bir sebeple mi gizlendiği henüz bilinmiyor. Bildiğimiz tek şey bu özellikler telefonu daha ilgi çekici ve kullanışlı hale getiriyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A9 2020 incelemesi | 2.099 TL’ye değer mi?
Bugünkü inceleme konuğumuz yüksek pil ömrüyle dikkat çeken Oppo’nun A9 2020 modeli olacak.
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Oppo A9, isminde 2020 kelimesinin geçmesine rağmen geçtiğimiz senenin eylül ayında çıkan akıllı telefon modellerinden biri. A9 isminin zikredildiği selef model ise sadece 4 ay önce çıkmıştı.
Oppo A9 teknik özellikleri neler?
A9 2020 modelimizin inceleme detaylarına hep birlikte giriş yapalım. 6.5 inç boyutlarında IPS LCD ekrana sahip cihazımızda HD+ çözünürlük bulunuyor. Bu çözünürlük böylesine geniş bir ekran için biraz yetersiz gelebiliyor. Özellikle inç başına düşen piksel oranın 270 olunca bu etki daha hissedilebilir oluyor. Ana ekranda gezinirken simgelerin altındaki yazılardan bile çamurlaşma etkisi anlaşılabiliyor.
Artık orta seviyenin bel kemiği haline gelen bir adet damla çentiğimiz ve içerisinde 16 MP çözünürlüklü özçekim kameramız var.
Üst tarafta daha ince bir boşluk tercih edilirken çene bölümünde daha geniş boşluk bırakılmış. Genişliğin alt tarafta olması, genişlik algısını çok etkilemiyor. Gözünüzü pek rahatsız etmiyor.
Oppo’nun akıllısının plastik yan çerçeveleri selef modele göre daha kalın. En kalın noktası 9.1 mm. Yine de kenarları yuvarlatıldığı için elinize tam oturuyor. Bu çok kalınmış elime sığmıyor demiyorsunuz. Sol çerçevemizde ses tuşlarımız ve sim slotumuz ki içerisinde SIM 2 slot bulunmasına rağmen üzeri kapatılmış. Yani çift sim desteği maalesef ki kullanılamıyor. Hemen yanında ise arttırılabilir sd kart yuvası yer alıyor. Sağ çerçevemizde güç tuşumuz var.Üst tarafta herhangi bir giriş göremiyoruz. Üst tarafta göremediğimiz detaylar alt tarafa dahil edilmiş. Tam ortaya yerleştirilmiş Type-C girişimiz var. Sol kısımda 3.5 mm’lik jakımız ve mikrofonumuz sağ kısmında da hoparlörümüz var.
Oppo A9 yazılım ve oyun performansı nasıl?
Yazılım ve oyun detaylarında, Oppo A9 2020, Daha çok giriş seviyesinde aşina olduğumuz Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemci Adreno 610 grafik birimiyle taçlandırılıyor. Aynı zamanda 4GB RAM’imiz var. UFS 2.1 hızlı veri aktarım teknolojisinin de bu işlemciye eşlik etmesiyle beraber arayüz içindeki gezinirken uygulamalar herhangi bir donmaya neden olmuyor. Akıllı cihazınızın hafızasını ne kadar doldurursanız doldurun bu telefonu sıfırlamam lazım çok takılıyor demiyorsunuz. Oppo’nun senelerdir kararlı hale getirdiği ColorOS’un, bu durumda payı fazlasıyla mevcut olduğunu düşünüyorum. Böylece, yakın zamana kadar “Android telefonların amiral gemisinin bile arayüzü şişebiliyor” inancının ortadan kalktığını çok net bir şekilde anlayabilirsiniz.
Giriş seviyesi telefonların en büyük problemlerinden biri bildiğiniz gibi kullanılan işlemciden dolayı çabuk ısınmaları. Isınma testlerinde PUBG, Hearthstone LifeAfter ve Call of Duty’i sırasıyla oynadık. Kılıf kullanmadığımız halde elimizi yakacak kıvama gelmedi. Orta ayarlarda gayet kararlı performans gösteriyor.
A9 2020’nin kamerası yeterli mi?
Kamera performansında, ön ve arka tarafta kullanılan kameralar giriş segmenti cihazlarla benzer noktalara sahip. Işığı bol bulduğu zaman detayları göz önüne seren, karanlığa maruz bıraktığınızda detayları kaybeden bir yapıya sahip. Özellikle ön ve arka tarafta portre çekimler yaptığınızda renklerde pastelleşmelere rastlayabiliyorsunuz. Ama yapay zeka teknolojileri aktif olarak kullanıldığı için yüzü ve çevre elementlerini güzel ayırt ediyor. Makroda çok başarılı değil kare içine aldığınız objeyi iyi seçemiyor. Kamera yazılımı güzel tasarlanmış. Gece Modu ile çekilen fotoğraflar biraz olsun detaylanabiliyor. Detayların daha çok seçilebilir hale gelmesi sağlanabiliyor. Ama yine de grenlenme var. Bu konuda biraz daha gelişime ihtiyaç var açıkçası. Manzara ve geniş açılı fotoğraflarda özellikle çok detay almanız gerekiyorsa fotoğrafta bulanıklaşmaya oluşabiliyor. Kamera yazılımında güzel Giriş seviyesi cihazlarda kamera özelliklerinden çok genel performansa bakmak gerekiyor diyerek durumu özetleyelim.
Akıllı Telefonlar
Uygun fiyatlı Huawei Y5p ve Huawei Y6p sızdırıldı!
Son günlerde yaptığı sızıntılar ile popülerleşen Sundhanshu adlı Twitter kullanıcısı uygun fiyatlı olacak Huawei Y5p ve Huawei Y6p modellerini sızdırdı. Sudhanshu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda cihazların özelliklerinin yanında basın görsellerine de yer verdi.
Huawei Y5p ve Huawei Y6p özellikleri
Sızdırılan cihazlar arasından Huawei Y5p selefine nazaran daha uygun fiyatlı bir model. Özelliklerine bakacak olduğumuzda, cihaz 5,45 inç boyutunda, 1440 x 720p HD+ çözünürlükülü, LCD bir panel ile gelen model, klasik çerçeveli ve çentiksiz bir tasarıma sahip. Donanım tarafında 2 GB RAM ile birlikte 32 GB depolama alanı sunan akıllı telefona Helio P22 yonga seti güç veriyor. Huawei Y5p modeli, kullanıcılarına mikroSD kart standardı ile 512 GB’a kadar depolama alanı arttırma seçeneği sunuyor. Ayrıca model çift SIM kart desteğine de sahip. Sızdırılan görseller cihazın arka tarafında çift kamera ile geldiğini gösteriyor. Ana kamera olarak 8 MP çözünürlüklü lensi kullanan model, ayrıca 2 MP çözünürlüklü derinlik sensörüne de sahip. Cihazın ön yüzündeki çerçeve içinde bulunan ön kameraya ait bir bilgi ise bulunmuyor. Bağlantı ve güç tarafında mikroUSB arayüzünü kullanan model, 3.020 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Cihaz kutusundan Android 10 temelinde çalışan EMUI 10.1 arayüzü ile çıkacak.
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Son yılllardan alışık olduğumuz akıllı telefon tasarımlarına daha yakın olan Huawei Y6p, 6,3 inç boyutunda, 1600 x 720p çözünürlüklü ve su damlası şeklinde çentiği bulunan LCD bir panele sahip. İşlemci tarafında selefi ile aynı şekilde Helio P22 kullanan Huawei Y6p modeli, kullanıcılarına 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. MikroSD kart standardı ile 512 GB’a kadar arttırılabilir depolama alanı sunacak olan model çift SIM kart desteğine de sahip. Bağlantı tarafında mikroUSB arayüzü ile gelen model, 5.000 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip. Cihazın kamera özelliklerine bakacak olduğumuzda, arka tarafında üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Cihaz ana kamera olarak 13 MP çözünürlüklü bir lens kullanıyor. Geniş açı kamerası olacağı tahmin edilen 5 MP çözünürlüklü ve derinlik sensörü olması beklenen 2 MP çözünürlüklü lensler de cihazda yer alıyor.
Sızdırılan cihazların özelliklerine baktığımızda Huawei Y5p modelinin yeniden adlandırılmış bir Honor 9S, Huawei Y6p modelinin ise kamerasında bazı değişiklikler bulunan bir Honor 9A olduğunu söylemek mümkün.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi kamera güncellemesi aldı!
Huawei, Çin‘deki bazı Huawei P40 serisi telefonlarına yeni yazılım güncellemesini ulaştırdı. Güncellemenin yakın zamanda küreselleşmesi bekleniyor. Bu güncelleme ile EMUI 10.1.0.1.26 sürümüne resmi olarak güncellenmiş olacak. Özellikle P40 ve P40 Pro telefonlarını ilgilendiren güncelleme, kamera tarafında önemli geliştirmeler sağlıyor.
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Huawei P40 serisine gelen bu güncelleme neler getiriyor?
P40 serisini ilgilendiren bu güncelleme, büyük bir güncelleme olmasa da kamera tarafında önemli değişiklikler getirecek. En dikkat çekici eklenti, 15x zoomdan daha fazla zoom yapıldığında resim içinde resim yapabiliyor olabilmeniz. İkincil yakınlaştırılmamış bir kare ekleyerek nereden nereye yakınlaştırdığınızı daha iyi görebileceksiniz. Bu da resme bakanlara daha fazla ayrıntı vermiş olacak. Hem estetik görüntü olarak hem de işlevsel olarak daha güzel fotoğraflar oluşturabileceksiniz.
Huawei P40, bu güncelleme ile hızlı hareket eden cisimleri yakalarken daha iyi bir kamera performansı sağlayacak. Ayrıca yapay zeka olarakta en iyi anın daha iyi yakalanması mümkün olacak. Bunun haricinde fotoğraflarda görüntü ve renklerin genel netliği şimdi daha doğru ve gerçeğe daha yakın sonuçlar verecek.
P40 güncellemesinin diğer değişiklikleri, Wi-Fi bağlantısının daha optimize olması ve açılır menüdeki bildirimlerin daha detaylı olması olarak sıralanıyor. Güncelleme öncelikle Çin‘de belli bölgelere dağıtılacak, ardından büyük bir hata bulunmaz ise küresel olarak kullanıcılara sunulacak.