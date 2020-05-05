Nubia Red Magic 5G ile ilgili gizli özellikler bulundu!

Bugünkü inceleme konuğumuz yüksek pil ömrüyle dikkat çeken Oppo’nun A9 2020 modeli olacak.

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Oppo A9, isminde 2020 kelimesinin geçmesine rağmen geçtiğimiz senenin eylül ayında çıkan akıllı telefon modellerinden biri. A9 isminin zikredildiği selef model ise sadece 4 ay önce çıkmıştı.

Oppo A9 teknik özellikleri neler?

A9 2020 modelimizin inceleme detaylarına hep birlikte giriş yapalım. 6.5 inç boyutlarında IPS LCD ekrana sahip cihazımızda HD+ çözünürlük bulunuyor. Bu çözünürlük böylesine geniş bir ekran için biraz yetersiz gelebiliyor. Özellikle inç başına düşen piksel oranın 270 olunca bu etki daha hissedilebilir oluyor. Ana ekranda gezinirken simgelerin altındaki yazılardan bile çamurlaşma etkisi anlaşılabiliyor.

Artık orta seviyenin bel kemiği haline gelen bir adet damla çentiğimiz ve içerisinde 16 MP çözünürlüklü özçekim kameramız var.

Üst tarafta daha ince bir boşluk tercih edilirken çene bölümünde daha geniş boşluk bırakılmış. Genişliğin alt tarafta olması, genişlik algısını çok etkilemiyor. Gözünüzü pek rahatsız etmiyor.

Oppo’nun akıllısının plastik yan çerçeveleri selef modele göre daha kalın. En kalın noktası 9.1 mm. Yine de kenarları yuvarlatıldığı için elinize tam oturuyor. Bu çok kalınmış elime sığmıyor demiyorsunuz. Sol çerçevemizde ses tuşlarımız ve sim slotumuz ki içerisinde SIM 2 slot bulunmasına rağmen üzeri kapatılmış. Yani çift sim desteği maalesef ki kullanılamıyor. Hemen yanında ise arttırılabilir sd kart yuvası yer alıyor. Sağ çerçevemizde güç tuşumuz var.Üst tarafta herhangi bir giriş göremiyoruz. Üst tarafta göremediğimiz detaylar alt tarafa dahil edilmiş. Tam ortaya yerleştirilmiş Type-C girişimiz var. Sol kısımda 3.5 mm’lik jakımız ve mikrofonumuz sağ kısmında da hoparlörümüz var.

Oppo A9 yazılım ve oyun performansı nasıl?

Yazılım ve oyun detaylarında, Oppo A9 2020, Daha çok giriş seviyesinde aşina olduğumuz Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemci Adreno 610 grafik birimiyle taçlandırılıyor. Aynı zamanda 4GB RAM’imiz var. UFS 2.1 hızlı veri aktarım teknolojisinin de bu işlemciye eşlik etmesiyle beraber arayüz içindeki gezinirken uygulamalar herhangi bir donmaya neden olmuyor. Akıllı cihazınızın hafızasını ne kadar doldurursanız doldurun bu telefonu sıfırlamam lazım çok takılıyor demiyorsunuz. Oppo’nun senelerdir kararlı hale getirdiği ColorOS’un, bu durumda payı fazlasıyla mevcut olduğunu düşünüyorum. Böylece, yakın zamana kadar “Android telefonların amiral gemisinin bile arayüzü şişebiliyor” inancının ortadan kalktığını çok net bir şekilde anlayabilirsiniz.

Giriş seviyesi telefonların en büyük problemlerinden biri bildiğiniz gibi kullanılan işlemciden dolayı çabuk ısınmaları. Isınma testlerinde PUBG, Hearthstone LifeAfter ve Call of Duty’i sırasıyla oynadık. Kılıf kullanmadığımız halde elimizi yakacak kıvama gelmedi. Orta ayarlarda gayet kararlı performans gösteriyor.

A9 2020’nin kamerası yeterli mi?

Kamera performansında, ön ve arka tarafta kullanılan kameralar giriş segmenti cihazlarla benzer noktalara sahip. Işığı bol bulduğu zaman detayları göz önüne seren, karanlığa maruz bıraktığınızda detayları kaybeden bir yapıya sahip. Özellikle ön ve arka tarafta portre çekimler yaptığınızda renklerde pastelleşmelere rastlayabiliyorsunuz. Ama yapay zeka teknolojileri aktif olarak kullanıldığı için yüzü ve çevre elementlerini güzel ayırt ediyor. Makroda çok başarılı değil kare içine aldığınız objeyi iyi seçemiyor. Kamera yazılımı güzel tasarlanmış. Gece Modu ile çekilen fotoğraflar biraz olsun detaylanabiliyor. Detayların daha çok seçilebilir hale gelmesi sağlanabiliyor. Ama yine de grenlenme var. Bu konuda biraz daha gelişime ihtiyaç var açıkçası. Manzara ve geniş açılı fotoğraflarda özellikle çok detay almanız gerekiyorsa fotoğrafta bulanıklaşmaya oluşabiliyor. Kamera yazılımında güzel Giriş seviyesi cihazlarda kamera özelliklerinden çok genel performansa bakmak gerekiyor diyerek durumu özetleyelim.