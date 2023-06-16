ASUS ROG ve Lenovo Legion gibi oyuncu telefonlarına rakip cihazlarıyla tanıdığımız Nubia, şimdi de Nubia Neo isimli bir başka oyuncu telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nubia’nın yeni telefonu, bütçe dostu fiyatı ve göz alıcı tasarımıyla oyuncu telefonlarına yeni bir soluk getirecek! İşte Nubia’nın yeni canavarı!

Nubia Neo 20 Haziran’da Satışa Çıkacak!

İlginç bir şekilde, yaklaşmakta olan Nubia Neo oyun akıllı telefonu Qualcomm veya MediaTek’in çipi tarafından desteklenmeyecek. Nubia, bu cihaza güç sağlamak için Unisoc’un yonga setlerine güvenmiş. Şirketin 20 Haziran‘dan itibaren Çin pazarında ön siparişe açılacağını doğruladığı Nubia Neo, Unisoc T820 işlemciden güç alacak.

Rapora göre, yonga seti 2.7GHz hızında bir adet ARM Cortex-A76 çekirdeği, üç adet 2.3GHz hızında Cortex-A76s çekirdeği ve 2.1GHz hızında dört Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. Grafik kısmına gelecek olursak, bu yonga seti Mali-G57 MC4 grafik birimine sahip.

Cihazda 8/16 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçeneklerine yer verilmesi bekleniyor. RAM teknolojisi LPDDR4x olarak, depolama teknolojisi ise UFS 2.2 olarak karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte, cihazda 5G bağlantı desteği olduğunu da söylemekte fayda var.

Bu özellikler, günümüzün üst seviye oyuncu akıllı telefonlarının gerisinde görünüyor. Unisoc işlemcilerin büyük markalar tarafından pek sık kullanılmaması da tüketicilerin cihaza yaklaşımını etkileyebilir. Teknik özelliklerden, yaklaşmakta olan Nubia Neo oyun akıllı telefonunun RedMagic serisine yakın olmadığı söylenebilir, ancak şirket bu modelin bir oyun cihazı gibi görünmesini sağlamak için telefonun tasarımına odaklanmış.

Nubia Neo oyun akıllı telefonu, şirketin 20 Haziran’dan itibaren Çin’de ön siparişlere sunulması planlanan bir bütçe odaklı model olacak. Telefonun küresel pazarda da piyasaya sürüleceği bildiriliyor, ancak şu anda bu konuda pek bir şey bilinmiyor.

Nubia ürünlerinin ülkemizde resmi kanallarla satılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Özellikle bütçe odaklı bir model olduğu için ülkemiz gibi vergilerin ve fiyatların yüksek olduğu bir pazarda bu model çok talep görebilir. Bizler de bu modelin Türkiye planlarını merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nubia Neo ülkemize gelir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!