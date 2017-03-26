Nova Launcher’ın 5.1 Beta 1 Sürümünde Önemli Değişiklikler Var

Android’in iOS işletim sistemine göre en büyük farkı özelleştirilebilirlik ve Nova Launcher özelleştirilebilirlik denince akla ilk gelenlerden.

Sürekli işletim sistemi ile beraber güncellenen Nova Launcher’ın 5.1 beta sürümü yayınlandı. Henüz ilk beta aşamasında olmasına rağmen belli başlı değişikliklerden söz etmek mümkün. Artık uygulamaların simge tasarımları çok daha başarılı ve simge çerçevesine tam oturuyor.

Uygulamanın beta versiyonunda bildirimlerde farklı görünüyor. Android ekranına gelen tek bir bildirim sıkıntı yaratmasa da arka arkaya gelen bildirimler gözükmüyordu ve ana ekranda sadece son gelen bildirim yer alıyor. Kullanıcıların en çok şikayet ettiği durumlardan birisi olan bildirimler artık çözüldü. Kullanıcılar ayrıca bildirimlerin üzerine dokunarak küçük bir özet görüntüleyebilecek.

Uygulamanın beta sürümüne resim odaklı bir tasarım hakim. Bildirim ve mesajlar görsel odaklı bir planlama ile öne çıkıyor. Gelen bildirimlerin farklı simgeleri dikkat çekici nitelikte. Ancak uygulamanın daha ilk beta sürümü yayınlandı. Yani yenilikler bunlarla sınırlı değil. Final sürümünün ne zaman çıkacağına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.