Notre-Dame Katedrali Assassin’s Creed ile küllerinden doğuyor!

Notre-Dame Katedrali ’nin pazartesi günü çıkan yangının ardından harap olmasıyla yeniden inşa süreci başlıyor. Bu tarihi yapının yenilenmesi için ise bir video oyunu olan Assassin’s Creed Unity’den yardım alınabilir.

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Paris’in en önemli ikonlarından biri olan Notre-Dame Katedrali, 2014 yılında çıkan Assassin’s Creed Unity oyunun da merkezinde yer alıyor. Assassin’s Creed serisi, merkezinde tarihi mekanları ayrıntılı olarak kullanması ile oyun severler arasında tanınmakta. Oyunda sık sık karşımıza çıkan bu yapının doğru tasviri için yaklaşık iki sene harcandığı söyleniyor.

Yaklaşık sekiz saat boyunca itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılan yangının arkasından Notre-Dame Katedrali’nin, iki merkez kulesi dahil sağlam kalırken; çan kulesi ve çatısı yerle bir oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” sözünün ardından, potansiyel bir yardım kaynağı olarak göze çarpan bu video oyununun referans olarak alınıp alınamayacağı hala belli değil. Ancak doku uzmanları ile beraber tarihi yapı üzerinde detaylı çalışılmış oyun ile her açıdan görüntü alınarak, yeniden inşa süresinin kolaylaşması mümkün.

Elbette Fransız Devleti’nde Notre-Dame Katedrali‘ne ait çizim ve dosyalar mevcut, ancak yapılan açıklamada çeşitli kaynaklara da başvurulacağı belirtilmişti. Bu konu üzerine Fransız oyun firması Ubisoft da katedrale ait bilgi ve dosyaları sunabileceğini açıkladı. Aynı zamanda firma katedralin restorasyonu için 500.000 Euro bağış yaparak söz konusu oyunu ücretsiz olarak da sunuyor.