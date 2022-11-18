Üretkenlik uygulaması Notion’un geliştiricileri, kendi kendine İngilizce blog yazıları, e-posta mesajları ve fikirler üretebilen bir yapay zekâ asistanı olan Notion AI’yi tanıttı. Notion AI şu anda alfa aşamasında ve kullanıcılar tarafından test edilebilir.

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Notion’a göre, Notion AI ayrıca takvim randevuları oluşturabilir, belirli bir konuda artılar ve eksiler listesi oluşturabilir, sosyal medya için bir gönderi hazırlayabilir, bir basın bülteni taslağı hazırlayabilir, bir iş ilanı oluşturabilir, bir pazarlama e-postası taslağı hazırlayabilir ve bir şiir yazabilir. Asistan ayrıca yazım denetimi yapabiliyor ve metinleri diğer dillerin yanı sıra Hollandaca’ya çevirebiliyor. Diğer işlevler yalnızca İngilizce olarak mevcut görünüyor.

Notion’un CEO’su Ivan Zhao’ya göre, yapay zekâ asistanı öncelikle yazma veya yaratma sürecinde kullanıcılara yardımcı olmalı. Adam, yapay zekâ asistanının sonuçlarını öncelikle bir başlangıç noktası olarak görüyor ve çevrimiçi olarak yayınlanabilecek hazır içerik olarak görmüyor.

Notion AI’yı denemek isteyen Notion kullanıcılarının Notion’un web sitesi üzerinden kaydolmaları gerekmektedir. Asistan şu anda alfa aşamasındadır ve kullanımı ücretsizdir. Notion, gelecekte bu hizmet için ücret talep edebileceğini belirtiyor.

Notion nedir?

Notion veri tabanları, kanban tahtaları, takvimler ve hatırlatıcılar sunan not tutma uygulamasıdır. Kullanıcılar, notlarını organize bir şekilde tutabilir ve sunduğu özellikler sayesinde not sayfaları görsel ve kullanılabilirlik anlamında güçlendirilebilir. Notion hem kişisel hem de ekipler ve şirketler tarafından kullanılabilir.