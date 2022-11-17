2021’de Android 12 mobil sistemiyle birlikte kullanıma sunulacak olan Google’ın Material You tasarımı, yakında Google Chrome tarayıcısının masaüstü sürümüne de gelecek. Dinamik arayüz Mac, Windows, ChromeOS ve Linux için Chrome Canary sürüm 110’da test edilebilir.

Chrome’un masaüstü sürümündeki Material You görünümü, mobil cihazlarda görülenden biraz daha farklı. Arayüz, işletim sisteminin masaüstü renkleri yerine yeni tarayıcı sekmesinin duvar kağıdı tonlarını kullanır.

Chrome Canary’de Material You’yu nasıl etkinleştiririm?

Chrome Canary’de Material You look’u etkinleştirmek için kullanıcının Experiments’ta arayüzü etkinleştirmesi gerekir. Bunu yapmak için, aşağıdaki adresi tarayıcının adres çubuğuna yapıştırmanız yeterlidir: chrome://flags/#customize-chrome-color-extraction.

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Test aşamasında olduğu için tasarım, özel temalar arasında geçiş yapmanıza izin vermiyor. Adres çubuğu ve sekmeler için renk seçme seçeneğini devre dışı bırakmalısınız, aksi takdirde bunun yerine tarayıcı duvar kağıdı tonları kullanılacaktır.

Özel deneyimi genişletmek isteyenler için öneri, Kapsamlı Tema özelliğini etkinleştirmektir (chrome://flags/#ntp-comprehensive-theming). Araç yeni sekmeye, arama çubuğuna ve ziyaret edilen site kartlarına daha renkli öğeler ekliyor.

Material You Google Chrome’da ne zaman kullanıma sunulacak?

Chrome Canary’de Material You’nun ilk testleri, dinamik arayüzün yakında masaüstü için Google Chrome’da kullanıma sunulacağını gösteriyor. Tasarım muhtemelen önümüzdeki aylarda tarayıcının kararlı sürümüne yapılacak bir güncellemeyle yayınlanabilir.

Kaynak: Android Police