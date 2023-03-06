Nothing kısa süre önce tamamlanan MWC 2023‘te, Phone (2)’nin Snapdragon 8 serisi bir işlemci tarafından destekleneceğini doğruladı. Marka ayrıca bu ay yeni bir ürün piyasaya süreceğini açıkladı. Şimdi, Carl Pei yönetimindeki şirket yaklaşan cihazı için şifreli teaserlar bırakmaya başladı. Yeni bir görselle ürününü 22 Mart’ta bir etkinlikle duyuracak.

Nothing’in yaklaşan cihazı tamamen gizemini koruyor. Mevcut şifreli tanıtımlardan çözülecek yeterli bilgi yok. Marka cihazı bu ay piyasaya süreceği için önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde Carl Pei Twitter’da Samsung Galaxy Watch 5’i aldığını ve kullanışsız bulduğunu açıkladı. Ayrıca insanların akıllı saatleri ne için taktığını sordu.

When (1) becomes (2).

22 March, 15:00 GMT. Get ready for Ear (2).https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/9tM2OQuVqg — Nothing (@nothing) March 6, 2023

Bu da yaklaşmakta olan Nothing cihazının bir akıllı saat olabileceğine dair güçlü bir ipucu veriyor. Öte yandan, Beetle teaser’ına bakarak yaklaşan teklifin bir tripod olmasını da bekleyebiliriz.

Ayrıca bkz: Van Gogh Tablosu Gibi: İşte Nubia Z50 Ultra Starry Night Collector’s Edition!

Diğer yandan, geliştirici Kuba Wojciechowski Nothing Hoparlörün sızdırılan görüntülerini paylaştı. Dikey kutu şeklinde bir form faktörü ile görülüyor. Yan tarafta ses seviyesi, güç düğmesi ve kırmızı vurgulu düğmeler var. Hoparlörde tweaker olabilecek iki siyah kesik bulunuyor. Alttaki iki gri oyuğun ise subwoofer olması bekleniyor. Hoparlörün alt kısmında, düz yüzeylerde iyi destek ve kavrama için iki adet sürtünmüş dolgu bulunmaktadır. Bunun dışında Nothing Speaker hakkında çok fazla ayrıntı bilinmemektedir.