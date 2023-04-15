7 Aydır LG ArtCool serisi klima kullanan Aydoğan, geçen bir yaz ve bir kış dönemi ardından deneyimlerini aktarıyor. LG UV ArtCool AC24BH, hem şık tasarımı, hem UV filtreleme hem de uzaktan kontrol desteği sunan bu klimayı neden tercih ettiğimi aktarıyorum.

Detaylı bilgi için; https://www.lg.com/tr/klima/lg-ac24bh

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LG UV ArtCool, sıcak yaz aylarında hesaplı serinliğin adresi oluyor. Doğal bir serinlik sunmasıyla tercih edilen CeilingFan, fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında sterilizasyon sağladığı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan LG UV ArtCool Klimalarla birlikte kullanıldığında yüzde 29 daha hızlı soğutma sağlıyor. Ayrıca, LG inverter klimalar yüzde 70’e varan enerji tasarrufu da sağlıyor.

Serin giden havalar yerini bunaltıcı günlere, giderek artan sıcaklıklara bıraktı. Yaz sıcaklarından kurtulmanın en hızlı yöntemi olan klimalar da, tüketicileri yüksek elektrik faturaları ile baş başa bırakınca alternatif serinleme yöntemleri aranmaya başlandı. Tüketicilerin konforunu ön planda tutan LG, DUAL Inverter Compressor™ teknolojisi ile daha verimli, daha hızlı, daha dayanıklı ve daha sessiz çalışan klimaları tüketicilerin beğenisine sunuyor. Hem de yüzde 70’e varan enerji tasarrufu ile… TUV onaylı LG inverter klimalar, yüzde 70’e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.

LG UV ArtCool tasarımına sahip ürünler, çevresini yansıtan aynalı camı sayesinde bulunduğu ortama şıklık katıyor. Hem enerji verimliliği sunan hem de çevre kirliliğini önlemeye yardımcı olan LG klimalar kolay kurulumlarıyla da öne çıkıyor. UVNano özelliği ile %99,99 oranında sterilizasyon sağladığı Sağlık Bakanlığı’nca da onaylanan LG UV Artcool Klimalar, çok aşamalı filtre sistemleriyle daha sağlıklı bir hava soluma imkanı veriyor. Bu filtre sistemi, fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında sterilizasyon sağlıyor. UVnano™ teknolojisi, klimaların rüzgar üreten fanın ve havanın temiz kalmasına yardımcı oluyor. Otomatik temizleme özelliğine sahip ürünler, her zaman temiz kalmasını sağlamak için klimanın içindeki nemi otomatik olarak kurutuyor.

https://www.lg.com/tr/klima/lg-ac18bh

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