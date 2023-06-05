Nothing Phone (1)‘in başarısının ardından Londra merkezli teknoloji şirketi şimdi de Phone (2)’yi yakında piyasaya sürmeyi planlıyor. Akıllı telefonun kaputunun altında Snapdragon 8+ Gen 1 ile Temmuz ayında piyasaya sürüleceği doğrulandı. Marka ayrıca, Phone (2)’nin Phone (1)’e kıyasla üç kat daha fazla geri dönüştürülmüş veya biyo-bazlı parça kullanacağını iddia ettiği için sürdürülebilirliğe de büyük ölçüde odaklandı. İşte tüm detaylar.

Şirket, Temmuz ayında yapılacak lansmana hazırlık olarak, Phone (2)’nin Hindistan pazarının özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hindistan’da üretileceğini açıkladı. Nothing India Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Manu Sharma, “Nothing akıllı telefonları kendine özgü şeffaf tasarımlarıyla ünlüdür. Bu tasarımlar, Hindistan’da akıllı telefon üretim kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunan gelişmiş üretim teknikleri ve titiz mühendislik gerektiriyor. Hindistan’da üretim yapma kararımız, yerel tüketicilere ve onların tercihlerine olan bağlılığımızın altını çiziyor. Phone (2)’nin Hindistan’da üretileceğini duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Nothing Phone (2) özellikleri (beklenen)

Merakla beklenen Nothing Phone (2)’nin gelişmiş Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle birlikte geleceği doğrulandı. Heyecan verici bir şekilde, Geekbench listesinden sızdırılan bilgiler, cihazın en son Android 13 tabanlı işletim sistemi geleceğide detaylar arasnda. Ayrıca, Phone (2), 12GB RAM’e sahip bir varyant sunacak.

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Ekran tarafında Phone (2), selefine kıyasla biraz daha büyük bir ekranla etkileyecek ve genişletilmiş bir görüntüleme alanı sunacak. Kamera özelliklerine gelince, cihazın arka tarafında, kullanıcıların çarpıcı fotoğraflar çekmesini sağlayan yüksek çözünürlüklü 50MP sensörle donatılmış çift kamera kurulumuna sahip olacağı söyleniyor.

Phone (2)’yi gün boyunca desteklemek için, önceki modele kıyasla 200 mAh’lik bir artış sunan sağlam bir 4700 mAh pil ile donatılacak. Buna ek olarak, gerektiğinde hızlı ve rahat şarj imkanı sağlayan hızlı şarj özelliklerinin de bulunması bekleniyor.