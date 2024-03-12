Evofone Markalar Grubu Direktörü İrfan Öztürk, HWP ofisine konuk olarak Nothing markasının detaylarını aktarıyor.

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HWP takipçilerinin “Xiaomi’nin Türkiye’deki ilk çalışanı” olarak tanıdığı İrfan Öztürk, Xiaomi’deki görevinden ayrılıp Evofone Markalar Grubu Direktörü olarak çalışmaya başlar başlamaz Nothing markasının Türkiye’de de satılması için kolları sıvamıştı.

Sırasıyla Phone 1 ve Phone 2 modellerini Türkiye’de satışa sunan Evofone, şimdi de neredeyse dünya ile aynı anda markanın yeni ürünü Phone (2a)’yı da ülkemizde satışa çıkardı. Üstelik Ear (stick) hediyeli olarak.

Bu videoda Evofone Markalar Grubu Direktörü İrfan Öztürk markanın hikayesini anlatıyor. Nothing markasının Android ekosistemindeki diğer markalardan farkını dile getiren İrfan Bey’in anlattıklarıyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.