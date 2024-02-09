Nothing markası ile dikkat çeken eski OnePlus başkanı Carl Pei’nin markadaki üçüncü telefonu konumunda olan Nothing Phone (2a) yolda.
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Nothing Phone (2a) Neler Sunuyor? | Tam Bir Fiyat/Performans Canavarı!
Fiyat/performans odaklı olacak olan cihazın ortaya çıkan tasarımı ve detaylarını Aydoğan aktarıyor.
Nothing’in resmi distrübitörü olan Evofone’un ise Nothing Phone (1) ve Nothing Phone (2) ardından Nothing Phone (2a)’nın da Türkiye’de satışa sunması bekleniyor.
Nothing Phone (2a) Özellikleri;
- Renk Seçenekleri: Siyah – Beyaz
- Sertifika: IP54
- Glymp: Yok
- Ekran: 6.7 inç FHD+ 1080 x 2412 piksel AMOLED 120 Hz, 500 nit parlaklık / 1200 nit en parlak
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 (Redmi Note 13 Pro+)
- Grafik: Mali-G610 MC4
- Bellek: 8/12GB RAM
- Depolama: 128/256GB UFS 2.2
- Arka Kamera: 50MP Samsung GN9 + 50MP JN1
- Ön Kamera: 32MP Sony IMX615
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 35 Watt
- Arayüz: NothingOS 2.5 – Android 14