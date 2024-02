Nothing markası ile dikkat çeken eski OnePlus başkanı Carl Pei’nin markadaki üçüncü telefonu konumunda olan Nothing Phone (2a) yolda.

İlginizi Çekebilir; POCO M6 Pro İnceleme | 14.000 TL fiyata neler sunuyor?

Fiyat/performans odaklı olacak olan cihazın ortaya çıkan tasarımı ve detaylarını Aydoğan aktarıyor.

Nothing’in resmi distrübitörü olan Evofone’un ise Nothing Phone (1) ve Nothing Phone (2) ardından Nothing Phone (2a)’nın da Türkiye’de satışa sunması bekleniyor.

Nothing Phone (2a) Özellikleri;