POCO M6 Pro Kutu Açılışı: https://youtu.be/uho_qLy5Cc4

POCO M6 Pro Oyun Testi: https://youtu.be/MArokDdUsUA

POCO, son dönemde üç farklı telefonuyla adından sıkça söz ettirdi. POCO X6 serisi bir yana M6 Pro modeliyle M serisini de güncelleyen marka 2024 yılındaki ilk üç telefonunu ülkemizde rekabetçi fiyatlarla satışa sundu. Peki POCO M6 Pro kullanıcısına neler sunuyor gelin bu videoda yakından bakalım.

POCO M6 Pro tasarım anlamında Xiaomi markasının Redmi ailesinden Note 13 Pro 4G modeliyle aynı tasarım dilini benimsiyor. 161.1 x 75 x 8 mm boyutu olan telefon sadece 179 gram olmasıyla hem ince hem de hafif bir telefon. Ön taraftaki camının Gorilla Glass 5 ile korunması segmentindeki diğer telefonlarla aynı derecede korunduğu anlamına geliyor. IP54 sertifikası sayesinde su ve tozlara karşı sadece “sıçrama” derecesinde bir koruma sağlayan POCO M6 Pro, üç farklı renkte (Siyah, Mavi ve Mor) satın alınabiliyor.

Segmentindeki en iyi ekran özelliklerini karşılamayı başaran POCO M6 Pro 6.67 inç Flow AMOLED bir ekran kullanıyor. Bu sayede daha ince çerçevelerle görsel olarak da şık duruyor.

1080 x 2400 FHD+ çözünürlük sunan telefon, 395 ppi gösterebiliyor. Bunun yanında 1 milyar renk gösterimi ile akıcı renk geçişleri olan ekran %100 olarak DCI-P3 renk gamutuyla dikkat çekiyor. 120Hz ekran yenilemesi ile pürüzsüz ekran deneyimini artırırken 2160Hz yapay zeka destekli dokunmatik örneklemesi ile oyunlarda daha efektif bir performans sunuyor. Maksimum olarak 1300 nit parlaklığa çıkabilen bu ekran göz sağlığını koruma kısmında da başarılı. 1920Hz PWM karartması ve TÜV Rheinlan tarafından alınan üç sertifika (Düşük Mavi Işık, Titreşimsiz, Sirkadiyen Ritm Dostu) ile uzun süreli kullanımlarda kullanıcısına konfor alanı sağlıyor.

POCO M6 Pro içerisindeki MediaTek Helio G99-Ultra işlemcisinden gücünü alıyor. Daha öncesinde birçok telefonda gördüğümüz Helio G99 işlemcisiyle büyük oranda benzerlik gösteren bu işlemci yakın dönemde birçok marka tarafından da fazlasıyla kullanılacak gibi duruyor. Mali-G57 MC2 grafik birimi önceki işlemiyle aynı olsa da oyunlarda daha yüksek fps ve daha serin çalışma prensibi gibi özelliklere sahip. Telefon ülkemizde tek versiyonla 12GB RAM ve 512GB depolama alanıyla beraber geliyor. Bu da uzun süre telefonu akıcı kullanımı sırasında hem işlemcinin rahat çalışması hem de uygulamalar ve çekilen fotoğraf ve videoların depolanmasına sorunsuz bir deneyim vadediyor. LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama biçimi kullanan telefonda +4GB olarak bellek uzantısı yapılabiliyor. Ancak gelecek olan bir güncelleme ile bu oranın +12GB olacağını da hatırlatalım. Yazılım tarafında ise Android 13 tabanlı POCO için MIUI 14 kullanan POCO M6 Pro akıcı bir deneyim sunuyor. Yakın gelecekte HyperOS güncellemesiyle daha akıcı ve sorunsuz bir yazılıma kavuşacağı da marka tarafından verilen sözlerden birisi.

POCO M6 Pro, arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip. Bunlardan ilki 64MP f/1.8 diyafram açıklığında OIS destekleyen ana kamerası, ikincisi ise 8MP f/.2.2 derece diyaframda 118 derece sunan geniş açı kamerası, üçüncü kamerasında ise 2MP F/2.4 diyafram açıklığında makro kamerası. Ana kamerasıyla çekilen fotoğraflar hem düşük ışıklı alanlarda hem de ışığın iyi olduğu alanlarda başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Geniş açı ve makro kamerası ise ortalama seviyelerde kalıyor. Video tarafında da OIS ile sabit çekimler yapabilen telefon en fazla 1080p 60fps videolar çekebilmenize olanak tanıyor. Ön taraftaki delik ekran formundaki ön kamerada ise 16MP f/2.5 diyafram açıklığında bir kamera bulunuyor. Bu kamera ile de net öz çekimler yapabilirken en fazla 1080p 60fps video çekimine izin veriyor.

Orta segment bir telefonda yavaş yavaş standart haline gelen stereo hoparlör POCO M6 Pro modelinde de yer alıyor. Kaliteli ses çıkışı sunan bu hoparlörlerin Dolby Atmos desteğine sahip olduğunu da belirtelim. İstenirse kablolu kulaklık girişi opsiyonu da sunulmuş durumda.

POCO M6 Pro, klasikleşen ikili batarya özelliklerine sahip. 5000 mAh batarya ve 67W Turbo şarjı ile 45 dakika gibi sürede tam şarj olabiliyor. Standart kullanımda 1 günü aşan batarya performansıyla göz dolduran telefon yoğun oyun kullanımlarında ise ikinci bir şarja ihtiya. duyabiliyor.

WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC gibi ağ bağlantılarına sahip olan POCO M6 Pro segmentinde tercih edilebilecek telefonlardan birisi gibi duruyor. 13.999 TL fiyatla satın alınabilen telefon hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#POCO #POCOM6Pro #POCOM6