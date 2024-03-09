Nothing markasının son telefonu ear (stick) hediyesiyle Türkiye’de Evofone distribütörlüğünde gelen NOTHING phone (2a) modelinin lansman sonrası kutu açılış videosuyla karşınızdayız.
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İçindekiler
NOTHING Phone (2a) Kutu Açılışı | Özellikleri, Fiyatı ve ear (stick)
Not: Bu videoda yer alan phone (2a) ve ear (stick) modelleri, inceleme örneği olarak Evofone tarafından temin edilmiştir.
NOTHING phone (2a) özellikleri
- Renk: Beyaz, Siyah
- Boyutlar: 161,7 x 76,3 x 8,6 mm
- Ağırlık: 190 gram
- Kasa: Plastik
- Koruma: IP54, Corning Gorilla Glass 5
- Ekran: 6,7 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, 10 bit, HDR10+, 1300 nit
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7200 Pro
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1,88 OIS + 50 MP f/2,2 (114 derece)
- Ön Kamera: 32 MP f/2,2
- Video: 4K 30fps (arka) / FHD 60 fps (ön)
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 45 Watt