Nothing markasının son telefonu ear (stick) hediyesiyle Türkiye’de Evofone distribütörlüğünde gelen NOTHING phone (2a) modelinin lansman sonrası kutu açılış videosuyla karşınızdayız.

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Not: Bu videoda yer alan phone (2a) ve ear (stick) modelleri, inceleme örneği olarak Evofone tarafından temin edilmiştir.

NOTHING phone (2a) özellikleri