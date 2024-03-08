Cuma Raporu #301 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #301 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Gündem, Kadınlar Günü
6:35 Honor ve Nothing Lansmanı
25:31 Monster Almanya Gezisi
34:25 Kaan Arlı’nın HUAWEI’den ayrılması
39:52 Apple tüm ürünlere zam yaptı
48:10 Tiktok, uzun videoları kalıcı hale getiriyor
51:18 Samsung Galaxy A55 ve A35 tanıtım tarihi belli oldu
54:14 Galaxy S24 serisi Türkiye’de kapış kapış satıyor
1:01:17 Kripto para düzenlemesinin TBMM’ye ne zaman sunulacağı belli oldu
1:07:39 Bakan açıkladı! Türkiye, 5G’ye ne zaman geçiyor?
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