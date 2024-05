Nothing Phone 1 ile oldukça iyi bir çıkış yapan Nothing, geçtiğimiz aylarda serinin ikinci akıllı telefonu olan Nothing Phone 2’yi tanıtmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Nothing Phone 2a modelini piyasaya süren marka, Nothing Phone 2a Haziran güncellemesini kullanıma sunuyor.

Nothing Phone 2a Haziran güncellemesi

Nothing Phone 2a Haziran güncellemesini Nothing OS 2.5.6 sürümü ile birlikte alıyor. Nothing Phone 2a Haziran güncellemesinde akıllı telefonun birçok problemi giderilmiş. Güncelleme halen akıllı telefonunuza gelmediyse Ayarlar> Sistem güncelleme kısmından telefonunuzu manuel olarak güncelleyebilirsiniz. Değişiklik günlüğü ise şu şekilde:

Yeni özellikler

Daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi için “Gezinme Çubuğunu Gizle” özelliği eklendi. Bu özelliği “Ayarlar > Sistem > Hareketler > Gezinme modu > Hareketle gezinme ayarları > Gezinme çubuğunu gizle” yoluyla bulabilirsiniz.

Bir widget’a uzun basmak artık daha fazla seçenek getirerek onu diğer ana ekran işlemleriyle daha tutarlı hale getiriyor.

Bir çağrı sırasında diğer çağrılar ve bildirimler için titreşimlere izin verme veya devre dışı bırakma seçeneği eklendi.

İyileştirmeler

Google güvenlik yaması Mayıs 2024’e güncellendi.

Optimize edilmiş kamera otomatik HDR algılama mantığı.

Hata düzeltmeleri

Android Auto ile bazı uyumluluk sorunları düzeltildi.

Gelen bir çağrı sırasında ekranı kapatmak için Güç Düğmesini kullandıktan sonra ekranın otomatik olarak açılmaması sorunu düzeltildi.

ChatGPT widget’ıyla ilgili bazı sorunlar düzeltildi.

Belirli bildirimler alındığında bildirim panelinin daralması sorunu düzeltildi.

Sistemin genel kararlılığı optimize edildi.

Nothing Phone 2a Haziran güncellemesinden sonra neler sunuyor?

Nothing Phone 2a karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Nothing Phone 2a kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Nothing Phone 2a, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.