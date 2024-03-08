Nothing, ülkemizde daha öncesinde Phone (1) ve Phone (2) modellerini satışa sunmuştu. Ancak fiziki olarak ilk lansmanını (2a) modeliyle beraber yaptı. Lansman sonrasında ele geçirdiğimiz telefonun ilk bakışını ve kutu açılışını bu videoda yaptık.

Peki siz Nothing Phone (2a) modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda sizce başarılı satış adetlerine ulaşacak mı? Siz de telefon ve fiyatı hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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