Nothing Phone (2a) merakla beklenen tasarım ayrıntıları sonunda gün yüzüne çıktı. Şirketin baş endüstriyel tasarımcısı Chris Weightman, en son videoda telefonun tasarım arkasındaki düşünceleri ve kararları paylaştı. Özellikle, telefonun kamerasını sol köşelerden merkeze taşıma kararının büyük bir adım olduğunu vurguladı. Telefonun arka kısmında kullanılan şeffaf kapak ise beyaz pigment eklenerek dağınık bir etki yaratmak için özel olarak tasarlandı.

Weightman, Nothing Phone (2a)’nın ilk iki modelinde cam yerine plastik bir arka yüzeyin kullanılacağını da doğruladı. Bu tercihin, şeffaf kısımların kenarlardan başlayarak telefonun iç yapısını göstermesini sağlayacağını belirtti. Telefonun tasarımının, şeffaf ve opak yüzeylerin uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesiyle estetik bir denge oluşturduğunu ifade etti.

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Nothing’in CMF (Color, Material, Finish) tasarımcısı Lucy ise şirketin siyah ve beyaz renklerle öne çıkan kimliğini koruyarak yeni renk seçeneklerini geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, telefonun arka kısmının parlak bir kaplamaya sahip olduğunu, yanlardaki kavrama için dokulu bir yüzeye ve anodize alüminyum düğmelere sahip olduğunu açıkladı.

Deneyim tasarımı lideri Max ise Phone (2) modelindeki LED’lerin 3 segmentli olmasının, daha uygun fiyatlı olmasını sağlamak için yapıldığını açıkladı. Bu yaklaşımın, daha az LED ile benzer bir efekt sunarken daha az enerji harcadığını belirtti. Şirketin, glif LED’lere yeni renkler eklemeyi planlamadığını ifade etti.

Önümüzdeki günlerde, Nothing Phone (2a) kamera, pil ve ekran gibi daha fazla teknik özellik hakkında resmi bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Bu bilgilerin, telefonun piyasaya çıkışı öncesinde merakla beklenen birçok sorunun cevabını vereceği düşünülüyor.