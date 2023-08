Teknoloji dünyasının dikkatini çeken Nothing Phone (2) için yayınlanan son Nothing OS güncellemesi, beklenmedik bir sorunu beraberinde getirdi. Güncelleme sonrası bazı kullanıcılar, kamera performansında düşüş yaşadıklarını söylüyor. Yeni Nothing OS güncellemesi firmanın amiral gemisine yaramadı!

Twitter’da yayınlanan bir gönderide, bir YouTube yayıncısı, Nothing OS 2.0.2 güncellemesinin Phone (2)’nin kamera kalitesini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Yayıncı, HDR performansının kötüleştiğini ve fotoğrafların canlılığını yitirdiğini ifade ediyor. Ayrıca, Phone (2)’nin gölgeleri yeterince koruyamadığını ve cilt tonlarında düzensiz parlaklık yaşandığını dile getiriyor. YouTuber, bu sorunları desteklemek için çeşitli resimler paylaşmış durumda.

Benzer şekilde, başka bir YouTuber da, Nothing Phone (2)’nin HDR işleme konusunda tutarsız olduğunu belirterek bu durumu teyit ediyor. Ironik bir şekilde, güncellemenin asıl amacının HDR’yi iyileştirmek olduğunu ancak tam tersi bir etki yarattığını vurguluyor.

Hatırlatmak gerekirse, Nothing OS 2.0.2 güncellemesi 4 Ağustos’ta Nothing Phone (2) için yayınlanmıştı. Değişiklik günlüğünde, aralarında 50 MP Modunda fotoğraf netliğinin geliştirilmesi, video kaydederken arka kamera stabilitesinin ve kontrastının optimize edilmesi, düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf kalitesinin iyileştirilmesi gibi kamera odaklı birçok yenilik yer alıyordu.

Nothing OS 2.0.2 has degraded the Phone (2)'s camera quality. Have a look 👇

– HDR performance has become much worse (1st Pic)

– Photos look very bland (2nd Pic)

– Fails to retain shadows properly (3rd Pic)

– Uneven skin tone brightening (4th Pic)

Quick software updates are… pic.twitter.com/vKHiL9bysg

— Parth Monish Kohli (@Pmkphotoworks) August 7, 2023