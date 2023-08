Nothing, Phone (2) kullanıcıları için yeni bir yazılım güncellemesi olan Nothing OS 2.0.2’yi kullanıma sunuyor. Güncelleme, cihazın kamera performansını iyileştirmeye odaklanarak kullanıcı deneyimini daha da sorunsuz ve verimli hale getiriyor. Şirket, X (Twitter) üzerinden yaptığı duyuruyla güncellemenin yayınlandığını ve şu anda Nothing Phone (2) kullanıcılarına sunulduğunu belirtti. Phone (1) kullanıcıları da güncellemeyi ay sonuna kadar alacaklar. İşte Nothing’in kamera coşturan güncellemesi!

Nothing OS 2.0.2 ile Nothing Phone (2) Kullanıcılarına Yepyeni Özellikler Sunuluyor!

Nothing OS 2.0.2, hem ön hem de arka kamera için bir dizi iyileştirme getiriyor. Ön kamerada, fotoğraf netliği geliştirilirken, düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf kalitesi arttırılıyor ve HDR işleme hızı artırılıyor. Arka kamera için ise 50 MP modunda fotoğraf netliği iyileştirilirken, video kaydederken stabilite ve kontrast optimize ediliyor. Portre Modu çekimlerinde de iyileştirmeler yapılarak, yüzlerin netliği ve Bokeh efekti geliştiriliyor. HDR işleme hızı da artırılıyor.

Yeni güncelleme aynı zamanda cihazın performansını artıran ve kullanıcı deneyimini iyileştiren bir dizi yeni özellik sunuyor. Bunlar arasında cihazın sıcaklık sınırına ulaştığında uygulamaları otomatik olarak kapatabilen bir özellik, pilin bittiğini gösteren görselin iyileştirilmesi, ses kontrolü için farklı simgeler ve güncellenen Temmuz güvenlik yaması bulunuyor.

Nothing OS 2.0.2 aynı zamanda çeşitli iyileştirmeler ve çözümler de içeriyor. Dokunsal geri bildirim gücü yeniden düzenlenirken, dokunmatik panelin duyarlılığı artırılıyor. Ağ güvenilirliği, HDR performansı ve sistem kararlılığı da geliştirilmiş durumda. Ayrıca Dirac Audio ile ilgili sorunlar çözülüyor ve diğer genel hata düzeltmeleri yapılıyor.

Eğer bir Nothing Phone (2) kullanıcısıysanız, güncellemeyi indirmek için Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemesi yolunu izlemeniz yeterli olacaktır. Güncellemeyi henüz göremiyorsanız, dağıtımın zaman alabileceğini göz önünde bulundurarak biraz sabırlı olmanız gerekebilir.

Nothing, kullanıcılarına sürekli olarak daha iyi bir deneyim sunmak için çalışmalarını sürdürüyor ve bu tür yazılım güncellemeleriyle cihazlarını daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor. Phone (2) kullanıcıları, güncelleme ile gelen yeni özellikler ve iyileştirmeler sayesinde cihazlarını daha verimli bir şekilde kullanabilecekler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing’in bu güncellemesi cihazlara iyi gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!