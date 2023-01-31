Ünlü akıllı telefon markası Nothing, ilginç ürünleriyle teknoloji dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle Asya pazarında büyük bir ün yakalan şirket, yeni akıllı telefonu Nothing Phone (2) ile Amerika pazarında da adından söz ettirmek istiyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Çin merkezli teknoloji şirketi OnePlus’ın bugünlere gelmesine büyük rol oynayan ünlü CEO, Carl Pei yeni markasının gelecek planları ile alakalı bazı demeçler verdi. Popüler yönetici, Nothing Phone (1) telefonunun halefini ABD için de satışa sunulacağını açıkladı.

Nothing Phone (2) Amerika için Hazırlanıyor

Yaptığı açıklamalarda, “ABD’yi pazarlar açısından 1 numaralı önceliğimiz yapmaya karar verdik.” diyen Pei, geçen yılki Phone (1)’in ABD’de ses getirmemesinin nedenini hükümetin koyduğu çeşitli ambargolara bağladı. Pei, markanın artık “daha sağlam temeller” üzerinde olduğunu ve böylece bir sonraki model için daha iyi kampanyalar yürüteceğini sözlerine ekledi.

Pei röportaj sırasında Nothing Phone (2)’nin varlığını ve bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Ünlü yönetici, yaklaşan telefonun birinci nesil Phone (1)’den daha iyi olacağından da bahsetti. CEO, çıkan iddiaların çoğunun yanlış olduğunu, yeni cihazın bir amiral gemisinden ziyade orta-üst sınıf segmenti telefonlarda rekabet edeceğini de ima etti.

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Sözlerinde devam eden eski OnePlus yöneticisi, Nothing’in denizaşırı pazarlardaki büyümesinin gözle görülür olduğunu ve şirketin geçtiğimiz yılda neredeyse 10 katı bir büyüme sergilediğini de belirtti. 2021’de markanın yalnızca bir TWS kulaklığa sahip olduğunu düşünürsek bu sözlerin gayet mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.