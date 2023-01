Nothing Phone (1) ilk olarak piyasaya sürüldükten altı ay sonra, artık Amerikalı kullanıcılar için satışa sunuldu. Nothing Phone (1), satış fiyatı 300 dolar olarak belirlendi. Ayrıca kullanıclar bu telefonu satın almak aktif olarak bir beta programına girmesi gerekecek.

Nothing, Phone (1) akıllı telefonun beyaz LED’li ilk sürümüne kıyasla parlak beyaz LED’li siyah versiyonunu satıyor. Telefonun bu beta sürümü Nothing OS 1.5 ve Android 13 ile beraber geliyor. Teknik detaylara bakacak olursak telefon 8GB RAM, 128GB depolama alanı ve orta seviye Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemci ile beraber geliyor. Diğer pazarlarda yaklaşık 399 dolara satılan Nothing Phone 1 ABD pazarı için iyi bir fiyat olarak görülüyor.

US, we have something special just for you.

Experience Phone (1) with our Nothing Beta Membership. You'll receive a Phone (1) to test Nothing OS 1.5, powered by Android 13. And the opportunity to claim a Nothing Community Black Dot.

Learn more here: https://t.co/yVwcLADrNH pic.twitter.com/YPsxqHS6p9

