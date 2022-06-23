9to5Google bildirildiği üzere, Android Auto uygulamasının mobil sürümü Google tarafından devre dışı bırakılıyor ve artık Android’in herhangi bir sürümüne sahip telefonlarda ve tabletlerde çalışmayacak. Artık platform sadece araba ekranları için çalışacak.

2015 yılında lansmanı yapılan hizmet, hem mobil cihazlarda hem de araç içi eğlence sistemlerinde kullanılabiliyordu. 2018 civarında, Google, artık cep telefonları için programı güncellemeyecek, araba ekranları için uygulamanın sürümüne öncelik vereceğini duyurdu.

Ayrıca bkz: Yıldız Rover ve Yıldız Uydu Amerika’da

Geçen yıl, büyük teknoloji, Android 12 çalıştıran telefonlarda platformu durdurdu, ancak uygulama hala işletim sisteminin önceki sürümlerinde çalışıyordu. Artık hizmet artık tüm akıllı telefonlarda çalışmayacak ve yalnızca otomobillerde mevcut olacak.

Yayına göre Google, mobil cihazlarda Android Auto kullanıcılarını uygulamanın yakında kapatılacağı ve o anın geldiği konusunda uyarıyordu. Programı akıllı telefonuna yükleyenler, programı açmaya çalıştıklarında sadece araçlarda çalıştığı konusunda bilgilendirilir ve yazılım etkinken cihazı bir araca nasıl bağlayacaklarına dair talimatlar alırlar.

İçindekiler Alternatif olarak Google Asistan sürüş modu

Alternatif olarak Google Asistan sürüş modu

Google Asistan sürüş modu farklı bir deneyim sunarken, Android Auto kullanan kişiler için mobilde bir alternatif olabilir. 2021 yılında iyileştirmeler kazanan araca, “Ok Google, hadi sür” komutuyla veya cihazın Bluetooth’a bağlanmasıyla ulaşılıyor.

Oradan, kullanıcı yol tarifi aramak, arama yapmak, sanal asistandan gelen mesajları okumasını istemek, akış uygulamalarında çalma listelerini açmak ve çok daha fazlası için sürüş sırasında eller serbest olarak Google Haritalar’a erişebilir.