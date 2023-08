Carl Pei’nin kurucusu olduğu Nothing’in ilk akıllı telefonu olan Nothing Phone (1), büyük bir işletim sistemi güncellemesi aldı. Nothing, bu güncellemeyi Discord üzerinden resmi olarak duyurdu ve Nothing Phone (1) kullanıcılarına “heyecan verici yeni özellikler, gelişmiş kişiselleştirme ve artırılmış işlevsellik” gibi yeniliklerin yakında sunulacağını belirtti. İşte güncellemeye ait detaylar!



Nothing Phone (1) Yeni Güncelleme ile Coşacak!



Android 13 tabanlı yeni Nothing OS 2.0, Nothing’in ilk göz ağrısı için birçok yenilik ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. Ancak Nothing cephesi bununla da yetinmemiş. Buna ek olarak Phone (1) kullanıcılarına, Android 14 tabanlı bir beta işletim sistemi sürümü de sunuluyor.

Bu güncelleme, cihaz sinema gibi nispeten karanlık ortamlarda kullanılırken arka taraftaki Glyph ışıklarını kapatmayı sağlayan yeni Hızlı Ayarlar kısayolu gibi yararlı özellikler içeriyor. Ayrıca, önemli uyarılar geldiğinde arka tarafta kalıcı ışıkların yanmasını sağlayan yeni Glyph bildirimleri de bulunuyor.

Bu güncelleme ile birlikte, renkli uygulama simgeleri, yeni widget’lar, kilit ekranı özelleştirmeleri, tek tek uygulamaları kilitleme yeteneği ve klon uygulama desteği gibi özellikler sunulacak. Nothing, temiz ve minimalist bir kullanıcı arayüzü sunma sözüne de sadık kalıyor.

Phone (1) sahipleri ayrıca, tek bir cihazda aynı uygulamanın iki kopyasını çalıştırmanızı sağlayan Clone uygulaması özelliğine de sahip olacaklar. Bu güncelleme şu anda Phone (1) kullanıcılarına sunulmaya başlandı ve güncellemeyi almak isteyen kullanıcılar Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemesi bölümünden güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirler.

Nothing Phone (1) kullanıcıları için sevindirici bir diğer haber ise uzun süreli destek vaadi. Nothing, Phone (1)’e üç yıllık ana Android güncellemeleri ve dört yıllık güvenlik güncellemeleri sağlama sözü verdi. Bu da Phone (1) kullanıcılarının Android 14 ve Android 15 güncellemelerini alacağı anlamına geliyor.

Nothing OS 2.0 güncellemesi, Phone (1) kullanıcılarının telefonlarını daha güçlü ve işlevsel bir hale getirecek gibi görünüyor. Güncellemenin kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacağını görmek için kullanıcı yorumlarını sabırsızlıkla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 FE Samsung’un İnternet Sitesinde Boy Gösterdi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce güncelleme gecikti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!