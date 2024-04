Nothing, yeni kulaklıkları Nothing Ear ve Nothing Ear A‘nın lansmanında, yeni kulaklıkarı ve Nothing OS için ChatGPT entegrasyonunu duyurdu. Artık kulaklıklarla ChatGPT kullanarak sesli görüşmeler başlatmak mümkün olacak. Nothing OS ChatGPT gücüyle tanıştı.

Nothing, ChatGPT Entegrasyonunu Nothing Ear Kulaklıklarına ve Nothing OS Yazılımına Getiriyor

Yeni Nothing Ear ve Nothing Ear A kulaklıklarında, ChatGPT ile sesli görüşmeleri başlatmak için özel bir kısayol bulunacak. Bu özelliği ayarladıktan sonra, kulaklığın gövdesini sıkıştırarak ChatGPT ile konuşmaya başlamak mümkün olacak. Tek bir dokunuşla konuşmayı durdurmak da mümkün olacak. ChatGPT, sihirli dokunuşuyla size bir yanıt sunacak.

Nothing, ChatGPT entegrasyonunun Haziran 2024’te tüm Nothing ve CMF ses ürünlerine sunulacağını açıkladı. Bu entegrasyon için Nothing OS 2.5.5’e sahip olmanız ve kısayolu Nothing X uygulaması aracılığıyla ayarlamanız gerekecek.

Nothing OS 2.5.5, telefonunuzda ChatGPT’nin daha derin entegrasyonunu sağlıyor. Bu sürümle birlikte, Metin, Ses ve Görüntü için ChatGPT kısayolları telefonunuzda kullanılabilecek. Ayrıca, metni seçerken ChatGPT’ye bir Pano kısayolu eklenerek metin doğrudan ChatGPT’deki yeni bir sohbete yapıştırılabilecek.

Nothing OS 2.5.5 bugün şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Nothing Phone 2 için yayınlandı, ancak bu ayın sonlarında Nothing Phone 1 ve Nothing Phone 2a’ya da sunulacak. Bu güncelleme, kullanıcılara daha kolay ve kullanışlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Galaxy AI yapay zekası, Android telefon üreticilerinin de yapay zeka çağına geçmeleri için bir öncü olmuş gibi görünüyor. Daha önce de benzer çalışmalar görmüştük, ancak Samsung yapay zeka modelini akıllı telefonlarına daha derinlemesine entegre ederek oldukça iyi bir ivme yakaladı ve bu başarı Galaxy S24 satışlarına da yansıdı.

Görünen o ki, Samsung cephesi ile başlayan yapay zeka furyası diğer akıllı telefon üreticilerine de fikir oldu ve Nothing de Nothing OS ChatGPT entegrasyonu ile bu yolda önemli bir adım attı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka ile akıllı telefonlar daha mı akıllı oldu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!