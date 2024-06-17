Teknoloji dünyası, Nothing’ın merakla beklenen büyük kullanıcı arayüzü güncellemesi Nothing OS 3.0’a odaklanmış durumda. Bu büyük güncellemenin, Nothing Phone 2’nin Topluluk Sürümü ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Şirketin kurucusu Carl Pei, yaklaşan işletim sistemi güncellemesiyle ilgili ipuçları ve görseller paylaşarak teknoloji meraklılarının heyecanını artırdı.

Nothing OS 3.0 böyle görünecek

Carl Pei’nin paylaştığı görsellere bakıldığında, Nothing OS 3.0’ın kilit ekranında önemli değişiklikler getirdiği açıkça görülüyor. Yeni güncelleme ile kullanıcılar, üç farklı kilit ekranı stilinden birini seçebilecek: Varsayılan, Saat+Widget’lar ve Genişletilmiş Widget Alanı.

Varsayılan Saat+Widget Stili: Bu stil, saati, tarihi ve günü gösteren basit bir arayüz sunuyor. Saat, noktalı yazı tipinde gösterilecek ve hava durumu, kişi widget’ı ve hızlı işlem için bir kısayol gibi ek işlevsellikler sunacak.

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Genişletilmiş Widget Alanı: Daha fazla bilgiye erişim isteyen kullanıcılar için ideal olan bu stil, saat+widget stilinin genişletilmiş bir versiyonu olup, daha büyük döşemeler ile daha fazla widget barındırabilecek.

Yeni güncelleme sadece kilit ekranı ile sınırlı kalmıyor. Hızlı Ayarlar panelinde kullanılabilecek etkileşimli nokta animasyonları da dikkat çekiyor. Carl Pei, bu animasyonların teknik detaylarını paylaştı. Yeni nokta animasyonları üç katmandan oluşuyor: giriş görüntü katmanı, canlı etkileşim katmanı ve son çıktı katmanı. Bu katmanlar, animasyonların hem estetik hem de işlevsel açıdan çekici olmasını sağlıyor.

Nothing OS 3.0’ın dikkat çeken bir diğer özelliği ise yeni yerel galeri ve topluluk uygulamaları. Kullanıcılar, daha sezgisel ve bütünleşik bir deneyim yaşayacak. Ayrıca, şirket, yeni bir donanım kombinasyonu sunarak ve kullanıcı arayüzü tekdüzeliğini geliştirerek Glyph arayüzünde de iyileştirmeler yapmayı planlıyor.

Carl Pei, Nothing OS 3.0’ın resmi duyurusunun Eylül 2024’te gerçekleşeceğini doğruladı. Güncellemeye dair daha fazla bilgi önümüzdeki aylarda paylaşılacak. Teknoloji severler, Nothing’ın bu yeni güncelleme ile neler sunacağını merakla bekliyor. Şirket, yenilikçi ve kullanıcı dostu yaklaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.