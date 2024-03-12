Ülkemizde satışa sunulan Nothing Phone (2a), kutudan Android 14’ü temel alan Nothing OS 2.5 arayüzü ile gelmesi ile büyük beğeni toplamıştı. Şirket Phone (1), Phone (2) ile aynı olan Phone (2a) için de üç Android sürümü yükseltmesi ve dört yıllık güvenlik yaması güncellemesi sözü vererek büyük beğeni toplamıştı. Bugün ise Nothing yeni Glyph özelliği, iyileştirilmiş arama ve ağ kalitesi ve hata düzeltmeleri getiren, 535 MB boyutunda Nothing OS 2.5.3 güncellemesini indirime sundu.
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Yeni yayınlanan güncelleme ile sistemdeki bilinen sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi oldukça sevindirici. Güncelleme konusunda Apple’ın yolundan giden Nothing, yeni arayüzü ile kullanıcılara çok farklı bir deneyim sunuyor. Aşağıdan Nothing OS 2.5 ile gelen tüm yeniliklere ulaşabilirsiniz.
İçindekiler
Nothing OS 2.5 ile gelen yenilikler
- Yeni zil sesleri
- Yeni Kaydedici widget’ı
- Sürekli ekran görüntüleri çekerken, önceki ekran görüntüsünün önizlemesi artık otomatik olarak kayboluyor.
- Dokunma geri bildirimi için üç düzey dokunsallık eklendi.
- Ana ekrandan Her Zaman Açık Ekran’a geçiş sırasındaki animasyon iyileştirildi.
- Duvar kağıtlarının kullanıcı deneyimi optimize edildi.
- Uygulama başlatma animasyonları daha da akıcı hale getirildi.
- Belirli kullanıcı arayüzü sorunları optimize edildi.
- Genel dokunmatik ekran deneyimi iyileştirildi.
- Bellek stratejisini optimize ederek arka planda çalışan uygulamaların deneyimi iyileştirildi.
- Belirli şarj adaptörleriyle geliştirilmiş uyumluluk. Kamera
- Kamera uygulaması için kısayol widget’ı eklendi.
- Fotoğraflar için XDR görüntüleme efektini destekleyen, Kamera’da Ultra HDR özelliği desteği sunuldu.
- Kamera filigranı artık odak uzaklığının gösterilmesini destekliyor.
- RAW HDR fotoğrafçılığın etkisi iyileştirildi.
- Geliştirilmiş renk doygunluğu.
- Ön kamera fotoğraflarının netliği iyileştirildi.
- Optimize edilmiş kamera OIS/EIS efektleri.
- Geliştirilmiş kamera uygulaması yükleme hızı ve genel performans. Hata düzeltmeleri
- Adımsayar widget’ının saat dilimleri değiştirildikten sonra sıfırlanması sorunu düzeltildi.
- Belirli senaryolarda kilidi açmak için yukarı kaydırdıktan sonra uygulama simgelerinin ana ekranda görüntülenmemesi sorunu çözüldü.
- Ekran kapalıyken parmak iziyle kilit açma işleminin yanıt vermemesiyle ilgili ara sıra ortaya çıkan sorun çözüldü.
- Kilit ekranı arayüzünde ara sıra ortaya çıkan siyah ekran sorunu çözüldü.
- Sistemin genel kararlılığı optimize edildi.