Ülkemizde satışa sunulan Nothing Phone (2a), kutudan Android 14’ü temel alan Nothing OS 2.5 arayüzü ile gelmesi ile büyük beğeni toplamıştı. Şirket Phone (1), Phone (2) ile aynı olan Phone (2a) için de üç Android sürümü yükseltmesi ve dört yıllık güvenlik yaması güncellemesi sözü vererek büyük beğeni toplamıştı. Bugün ise Nothing yeni Glyph özelliği, iyileştirilmiş arama ve ağ kalitesi ve hata düzeltmeleri getiren, 535 MB boyutunda Nothing OS 2.5.3 güncellemesini indirime sundu.

Yeni yayınlanan güncelleme ile sistemdeki bilinen sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi oldukça sevindirici. Güncelleme konusunda Apple’ın yolundan giden Nothing, yeni arayüzü ile kullanıcılara çok farklı bir deneyim sunuyor. Aşağıdan Nothing OS 2.5 ile gelen tüm yeniliklere ulaşabilirsiniz.

Nothing OS 2.5 ile gelen yenilikler