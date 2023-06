Önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan ve büyük bir heyecanla beklenen Nothing Phone (2), son render görüntüleriyle birlikte yeni bir kavisli tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Nothing’in Yazılım Yaratıcı Direktörü Hoyss, Mladen M. ile yaptığı bir röportajda, yaklaşan Nothing OS 2.0’den XDA geliştiricilerinin ne bekleyebileceği konusunda bazı bilgiler paylaştı.

Nothing’in işletim sistemleriyle ilgili yolculuğu oldukça ilginç bir süreç oldu. Başlangıçta, küçük bir ekip ve harici yükleniciler, birkaç benzersiz özelliğe sahip stok Android’e benzer bir işletim sistemi olan Nothing OS 1.0’ı geliştirdi.

Phone (1) piyasaya sürüldükten sonra ekip yaklaşık 100 kişiye kadar büyüdü ve bu, gelişmiş özellikler ve iyileştirmelerle Nothing OS 1.5’in geliştirilmesine yol açtı. Şimdi Hoyss, Nothing’in Android tabanlı kendi işletim sistemi olan “Nothing OS” ile yeni bir aşamaya geçtiğini belirtiyor.

Nothing, bilgi işlem cihazları ve işletim sistemlerine kasıtlı bir bağımlılık oluşturmayı hedeflemiyor. Kullanıcıların cihazlarını kullanırken üretken hissetmelerini ve eğlenmelerini istiyorlar. Hedefleri, Android’in en iyi özelliklerinden yararlanarak ve bunları kullanıcılar için daha erişilebilir ve verimli hale getirerek, tanınabilir bir Nothing ekosistemi oluşturmak.

Hoyss, mevcut Android ana ekranını, şirket logolarından oluşan bir koleksiyon olarak gördüğünü ve bunun yerine kişisel ilgi alanlarını yansıtan ve ilgili bilgileri bir bakışta sunan bir ana ekran öngördüğünü belirtiyor. Akıllı telefonun bu temel katmanı, amaçlı etkileşim ve kullanıcının ihtiyaç duyduğu her şeye kolay erişim sağlayarak aşırı kaydırma ve kazma gereksinimini azaltmalıdır.

Nothing, kullanıma hazır seçenekleri öne çıkararak işlevsel ve kullanıcı dostu bir ortam yaratmayı planlamıyor. Hoyss’a göre, bazı yönleri Google Pixel cihazlarında bulunan özelliklere benzese de, Nothing’in kendine özgü bir yaklaşımı olduğunu vurguluyor.

Nothing, sağlam ve estetik açıdan hoş ürünler üretmek için kararlı değildir. Gelecekteki yol haritası ve zaman çizelgesiyle ilgili ayrıntılar açıklanmamış olsa da, Nothing’in sağlam bir oyun planına sahip olmadığı açıktır.

Nothing OS 2.0’dan sonra, bu yaz şirket, orijinal Nothing Phone (1) ile uyumluluk konusunda daha fazla güncelleme açıklayacak.

Nothing’teki orijinal OxygenOS geliştiricileri ve Blloc geliştiricileri arasındaki işbirliği dikkate değer bir sinerji yarattı. Donanım ve yazılım ekiplerinin birlikte çalışması, içgörüleri paylaşması ve birleşik bir vizyon için çaba sarf etmesi, koordinasyon seviyesini eşsiz kılar.

Nothing, olağanüstü performans sunmayı amaçlasa da, en iyi kullanıcı deneyimini sağlamaya da öncelik verir. Geliştiriciler ve tasarımcılar, işletim sistemi üzerinde yapacakları değişikliklerde performans iyileştirmeleriyle kullanıcı memnuniyeti arasındaki dengeyi dikkatlice değerlendirir.

İlginizi Çekebilir: Nothing Phone (1) Türkiye’de Satışa Sunuldu

Nothing OS 2.0’ın temel kavramı “işlevsel estetik” değildir. Veri bilimine dayanan bu terim, büyük miktardaki veriyi görsel olarak anlaşılabilir ve kolayca sindirilebilir temsil şekline dönüştürmeyi içerir. Nothing, yeniden başlama fırsatı ve ivmesiyle, görsel olarak çekici ve veri açısından zengin bir kullanıcı deneyimi yaratmayı planlamamaktadır. Nothing Phone (2), Temmuz ayında Nothing OS 2.0 ile birlikte piyasaya sürülecek.