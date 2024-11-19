İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar, 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli otomobilleri için dikkat çekici bir yeniden markalaşma sürecine girdi. Şirket, bu süreç kapsamında Jaguar logosu ve marka kimliğinde köklü değişiklikler yaptığını duyurdu. Jaguar yeni logosu, ikonik jaguar silüetini 16 çubuklu bir ızgarada sergiliyor ve markanın geleceğe olan bağlılığını yansıtıyor.

İçindekiler Jaguar Yeni Logosu ile Elektrikli Döneme Hazırlanıyor

Jaguar Yeni Logosu ile Elektrikli Döneme Hazırlanıyor

Jaguar yeni logosu, markanın klasik çizgilerini koruyarak modern bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Bu tasarım, yalnızca bir logo değişikliğinden ibaret değil; aynı zamanda yeni bir yazı fontu, genişletilmiş bir renk paleti ve dikkat çekici bir monogram ile destekleniyor. Monogramda, “j” ve “r” harflerinin birleşimi dikkat çekerken, yeni yazı tipinde küçük harfler kullanılması markanın modern bir estetik anlayışı benimsediğini gösteriyor.

CEO Adrian Mardell, “Bu kez muhteşem bir şey olacak” diyerek markanın geçmişten bağımsız, tamamen yenilikçi bir yola girdiğini belirtti. Ayrıca 2 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte Jaguar‘ın yeniden markalaşma süreci ve 2026 modelleri hakkında daha fazla detay paylaşılacak.

Markanın bu yeni yüzü, sadece görsel değişikliklerle sınırlı kalmayacak. Jaguar‘ın yeni elektrikli otomobillerinin sürücüleriyle daha duygusal bir bağ kurması hedefleniyor. Bu bağlamda, yeni logo ve tasarım unsurları, markanın hem geçmişe olan saygısını hem de geleceğe olan vizyonunu yansıtıyor.

Yeniden markalaşma süreciyle Jaguar, sadece bir otomobil markası değil, aynı zamanda modern tasarımın ve ileri teknolojinin sembolü olmayı hedefliyor. Yeni logonun ve tasarımın tüm dünyada ilgi uyandırması bekleniyor.

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